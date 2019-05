Kapetan Iago Aspas je potrdil zmago Celte z bele točke. Foto: Reuters

Katalonci so si prejšnjo soboto že zagotovili naslov španskega prvaka, v sredo pa so po gala predstavi Lionela Messija odpravili Liverpool s 3:0. Pred torkovo povratno tekmo Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique in Marc Andre ter Stegen sploh niso bili v kadru.

Poškodba Dembeleja

Ousmane Demeble je bil na zelenici le šest minut, potem pa je zaradi poškodbe mišice odšepal v gerderobo. V prvem polčasu je bilo malo priložnosti. V 28. minuti je Jasper Cillessen odbil nevaren strel Okaya Yokusluja z roba kazenskega prostora.

Celta precej boljša v drugem polčasu

V 50. minuti so se navijači na stadionu Balaidos že veselili. Cillessen je še uspel odbiti strel Gustava Cabrala, Nestor Araujo pa je iz bližine z glavo zatresel mrežo. Posredoval je videosodnik in zaradi preovedanega položaja zadetek razveljavil.

Maxi Gomez je načel mrežo Barce. Celta je tri točke nujno potrebovala v boju za obstanek. Foto: Reuters

V 67. minuti je Ryad Boudebouz z dense strani poslal natančen predložek v kazenski prostor, kjer je Maximiliano Gomez z osmih metrov preusmeril žogo v mrežo. Dve minuti pred koncem je senegalski branilec Moussa Wague v kazenskem prostoru igral z roko. Iago Aspas je z bele točke poslal Cillessena v napačno smer za končnih 2:0.

"Večji del tekme smo prevladovali. Ko je Celta povedla, nismo imeli več pravega odgovora. Veliko igralcev je prvič zaigralo skupaj in nismo si priigrali zares izrazitih priložnosti," je poudaril Valverde, ki je seveda vse misli že usmeril proti torku. Barcelona je imela 65-odstotno posest žoge, vendar je sprožila le en strel v okvir vrat.

Celta je napredovala na 14. mesto in ima lepe možnosti za obstanek. Izpadel je že Rayo Vallecano, ki je izgubil proti Levanteju z 1:4.

Espanyol gladko odpravil Atletico

Izgubil je tudi drugouvrščeni madridski Atletico. Espanyol je bil boljši kar s 3:0. V zadnji minuti prvega dela je Diego Godin nespretno matiral lastnega vratarja Jana Oblaka. V 52. minuti je po protinapadu zadel Borja Iglesias. Napadalec Espanyola je postavil tudi končni izid iz najstrožje kazni v predzadnji minuti.

36. krog:

SEVILLA - LEGANES 0:3 (0:2)

En-Nesyri 8., Braithwaite 20., Oscar 82.

LEVANTE - RAYO VALLECANO 4:1 (2:0)

Campana 14., Vezo 43., Jason 85., Bardhi 90.; Garcia 71.

RK: Embarba 82./Rayo Vallecano

Morales (Levante) je v 30. minuti zapravil 11-m.

ESPANYOL - ATLETICO MADRID 3:0 (1:0)

Godin 45./ag, Iglesias 52., 89./11-m

ALAVES - REAL SOCIEDAD 0:1 (0:1)

Willian Jose 24.

CELTA VIGO - BARCELONA 2:0 (0:0)

M. Gomez 67., Iago Aspas 88./11-m

Nedelja ob 12.00:

GETAFE - GIRONA

Ob 14.00:

EIBAR - BETIS

Ob 16.15:

REAL MADRID - VILLARREAL

Ob 18.30:

VALLADOLID - ATHLETIC BILBAO

Ob 20.45:

HUESCA - VALENCIA