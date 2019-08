Roman Bezjak in Noussair Mazraoui na tekmi v Nikoziji. Foto: EPA

Bližje zadetku so bili gostitelji, ki so imeli izrazitejše priložnosti in v 58. minuti zadeli prečko. Po predložku z desne strani je z glavo streljal Andrija Pavlović, a mu je veselje preprečil okvir vrat.

Ciprski prvaki so močno zapretili še v 70. minuti, ko je z roba kazenskega prostora meril Lucas Souza, toda z lepo obrambo se je izkazal vratar Andre Onana. Kamerunec je dobro posredoval tudi nekaj trenutkov pred že omenjeno akcijo, po kateri so domači stresli prečko.

Nizozemci so od 80. minute igrali brez Noussairja Mazraouija, ki je po prekršku na sredini igrišča prejel drugi rumeni karton. Domači igralca več niso izkoristili, najbolj so zagrozili v 87. minuti. Na drugi strani je bila minuto pozneje obramba APOEL-a dovolj zbrana ob poskusu rezervista Klaasa Jana Huntelaarja.

Belec vso tekmo, Bezjak do 68. minute

Belec je branil vso tekmo, najbolj se je izkazal že v 8. minuti, ko je dobro reagiral po poskusu kapetana Dušana Tadića. Bezjak je igral do 68. minute in sodeloval pri najnevarnejši akciji APOEL-a v prvem polčasu v 29. minuti, ko je Jordanec Musa Al Taamari streljal za malo mimo vrat.

Spomnimo, da je Ajax v pretekli sezoni v gosteh med drugim odpravil tudi Real Madrid in Juventus.

Še končna statistika tekme: streli 10:10, v okvir vrat 4:5, posest žoge 37:63 odstotkov.

4. predkrog, prve tekme, prvaki:

APOEL - AJAX 0:0

RK: Mazraoui 80./Ajax

Belec je branil vso tekmo, Bezjak (oba APOEL) je igral do 68. minute.

CLUJ - SLAVIA PRAGA 0:1 (0:1)

Masopust 28.

Sreda ob 21.00:

DINAMO ZAGREB - ROSENBORG

(Stojanović)

YOUNG BOYS - CRVENA ZVEZDA

Neprvaki:

LASK - CLUB BRUGGE 0:1 (0:1)

Vanaken 10./11-m

Sreda ob 21.00:

OLYMPIACOS - KRASNODAR

Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Zmagovalci se uvrstijo v Ligo prvakov.