Jese Rodriguez zadetka proti nekdanjemu klubu ni proslavil. Foto: Reuters

Gostje iz Seville so si zmago zagotovili z odlično igro v drugem polčasu, v katerem so tudi obakrat premagali Keylorja Navasa. Po lepi akciji in Guardadovi podaji z leve je Loren v 61. minuti iz neposredne bližine zadel ob daljši vratnici.

Zmago Betisa je v 75. minuti potrdil nekdanji Realov nogometaš Jese Rodriguez, ki za ekipo s stadiona Benita Villamarina igra kot posojen nogometaš PSG-ja. Akcija za zadetek je znova potekala po levi strani, Firpo Junior je podal Jeseju, ta pa je iz prve matiral Navasa za končnih 2:0.

Lionel Messi je dosegel oba zadetka za Barcelono. Foto: Reuters

Messi dvakrat v dveh minutah

Zanimivo je bilo tudi v Eibarju, kjer je gostovala Barcelona. Katalonci so se v 20. minuti po golu Marca Cucurelle znašli v zaostanku, a je znova na pomoč priskočil Lionel Messi, ki je zadel dvakrat v dveh minutah za preobrat. Najprej je v 31. minuti po fantastični globinski podaji Artura Vidala zadel z levico, hip zatem je z lobom suvereno zaključil protinapad, ki ga je začel Ivan Rakitić.

Vseeno to ni bilo dovolj za zmago aktualnih španskih prvakov, še pred odmorom je izid z evrogolom izenačil Pablo De Blasis. Izid se v drugem polčasu ni več spremenil.

Pablo De Blasis je z evrogolom poskrbel za delitev točk v Eibarju. Foto: Reuters

La Liga, 38. krog:

LEVANTE - ATLETICO MADRID 2:2 (2:0)

Cabaco 6., Marti 36.; Rodri 68., Camello 79.

RK: Correa 51./Atletico

Oblak zaradi poškodbe ni branil.

GETAFE - VILLARREAL 2:2 (1:1)

Portillo 13., Maksimović 76.; Iborra 44., Moreno 87.

SEVILLA - ATHLETIC BILBAO 2:0 (1:0)

Ben Yedder 44., Munir 92.

ESPANYOL - REAL SOCIEDAD 2:0 (0:0)

Rosales 58., Vu 65.

Jan Oblak je še četrto sezono zapored v španski La Ligi med vsemi vratarji največkrat svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Letos na 38 tekmah kar 27-krat. Foto: EPA

Najboljši strelci v sezoni 2018/19: 36 - Lionel Messi (Barcelona) 21 - Luis Suarez (Barcelona) Karim Benzema (Real Madrid) 20 - Iago Aspas (Celta Vigo) 19 - Cristhian Stuani (Girona) 18 - Wissam Ben Yedder (Sevilla) 17 - Borja Iglesias (Espanyol) 15 - Antoine Griezmann (Atletico) ...

VALLADOLID - VALENCIA 0:2 (0:1)

Soler 36., Moreno 52.

ALAVES - GIRONA 2:1 (1:0)

Wakaso 40., Calleri 83.; Portu 86.

CELTA VIGO - RAYO VALLECANO 2:2 (0:1)

Aspas 82./11-m, 92.; Embarba 29./11-m, Medran 71.

HUESCA - LEGANES 2:1 (0:1)

Mantovani 55., 83.; Mantovani 39./ag

REAL MADRID - BETIS 0:2 (0:0)

Loren 61., Jese 75.

EIBAR - BARCELONA 2:2 (2:2)

Cucurella 20., De Blasis 45.; Messi 31.32.