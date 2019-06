Bojan Jokić in Marko Arnautović po enem izmed dvobojev. Foto: Reuters

Pirančan je bil vpleten pri edinem golu v 74. minuti, ko ni uspel ustaviti Marka Arnautovića. Ta je streljal, Jan Oblak pa je žogo le odbil do Guida Burgstallerja, ki je iz bližine zadel za zmago Avstrije z 1:0 v 3. krogu kvalifikacij za EP 2020.

Jan Oblak: Drugi polčas je bil boljši

Pustili preveč prostora in lukenj

"Nihče ni umrl zaradi tega poraza, a treba je priznati, da so bili Avstrijci boljši in so zasluženo zmagali. Od napadalcev do branilcev smo slabo stali, pustili smo jim preveč prostora in lukenj. Imeli smo srečo, da v prvem polčasu niso zadeli. Tudi na začetku drugega polčasa so imeli štiri, pet protinapadov. Ko smo mi ravno nekako začeli igrati, se je zgodil tisti gol. Kot ekipa nismo bili dovolj agresivni, nismo se pravilno premikali. Ustvarjali so si veliko priložnosti. Med polčasoma nam je selektor dejal, da moramo biti kompaktnejši in agresivnejši ter več teči. Seveda so bili povišani toni, da se kaj sliši," je opisal mlajši od bratov Struna.

V ponedeljek Slovence čaka gostovanje v Rigi pri Latviji. "Čez tri dni je nova tekma, moramo dvigniti glave in iti naprej. Nogomet je sestavljen iz zmag in porazov, vajeni smo tega, da se je treba hitro pobrati. Vse je še odprto, vse bo odvisno samo od nas," je poudaril branilec Houston Dynama.

Šporar: Nismo si upali igrati

Podobnega mnenja je bil Andraž Šporar, ki v napadu ni dobil pravih žog in ostaja pri edinem golu v reprezentanci z marčevskega srečanja v Izraelu (1:1). "Poraz je udarec za nas, ni pa ključen. Še veliko tekem je do konca kvalifikacij. Nismo si upali igrati, na to nas je med polčasoma opozoril tudi selektor. Premalo smo pokazali proti taki reprezentanci, kot je Avstrija. Njeni nogometaši se iz tedna v teden dokazujejo v Bundesligi. Vsakič, ko smo si podali trikrat, štirikrat, smo pritisnili na njihovo zadnjo vrsto. Ni mi jasno, zakaj tega nismo počeli večkrat. Ogromno je bilo dolgih žog, a to ni naša igra. Borili smo se, a žal je bilo to premalo. Avstrijci so tudi fizično malce močnejši od nas."

Tudi on je na kratko predstavil pričakovanja za ponedeljek: "Treba je iti pogumno in na igrišču od prve minute pokazati, da smo boljši igralci in boljša reprezentanca od njih."

"Špoki" ni iskal izgovorov zaradi odsotnosti poškodovanih Reneja Krhina in Benjamina Verbiča: "Tukaj nas je 25. Vsak, ki je vpoklican v reprezentanco, mora prevzeti odgovornost. Poraz se ni zgodil zaradi tega, ker njiju ni bilo." Položaja Krhina in Verbiča v začetni postavi sta prevzela Jaka Bijol (debi v prvi enajsterici) in Domen Črnigoj.

Korošec, ki je pri CSKA-ju iz Moskve v spomladanskem delu sezone igral v napadalnejši vlogi, ni imel dobrega dne. Denis Popović, ki ga je zamenjal v 63. minuti, je bil igrivejši. Veliko premalo je pokazal tudi Miha Zajc, Josipa Iličića so domači dobro ustavili.

Bojan Jokić po tekmi z Avstrijo

Jokić: Nismo znali zadržati žoge

Kapetan Bojan Jokić je vsekakor pogrešal več uspešnih akcij Slovenije: "Ko so Avstrijci izgubili žogo, je bilo za nas dovolj prostora, a žoge nismo znali zadržati. Morali bi biti natančnejši in konkretnejši. Tekmec je tako kakovosten, da nam tega ni dovolil. V samih zaključkih pa je včasih treba imeti tudi malo sreče. Vsak poraz te malo dotolče, a ni še nič izgubljeno. Za drugo mesto se še lahko borimo, mislim, da smo blizu. Škoda, da nismo danes zmagali, saj bi bili v tem primeru Avstrijci že izločeni."

Kranjčan je ocenil, da je v primerjavi z lani napredek izbrane vrste gotovo viden: "V obrambi delujemo kolikor toliko v redu, čeprav smo prejeli zadetek, ki ga ne bi smeli. Moramo delati čim manj napak."

Za konec je pohvalil več kot 2.000 gledalcev iz Slovenije na tribunah stadiona ob Vrbskem jezeru: "Navijači so nas podpirali, kot bi igrali doma. Oni so bili za 100 odstotkov, mi žal nismo bili."

Že devet tekem brez zmage

Pred vkrcanjem na avtobus, ki je nogometaše odpeljal nazaj v domovino, je Jokić v pogovoru s selektorjem in Milivojem Novakovićem najbrž še malce analiziral neprijeten poraz. Slovenija je pred tretjim gostovanjem v tem kvalifikacijskem ciklusu v položaju, ko nov spodrsljaj ni več dovoljen. Po devetih tekmah brez zmage od junija lani v Latviji preprosto mora osvojiti vse tri točke.

Od zadnje odmevnejše zmage v gosteh na Islandiji pred natančno šestimi leti (2:4) so slovenski nogometaši na tujih tleh na kvalifikacijskih tekmah premagovali le še Ciper (0:2), Litvo (0:2), San Marino (0:2) in Malto (0:1). Tekma v Celovcu je bila podobna tistima v Glasgowu in Trnavi v kvalifikacijah za SP 2018, ko je Slovenija prav tako padla brez pravega izstreljenega naboja. Vselej se je končalo z 1:0 z zadetkom v zadnjih 20 minutah.

