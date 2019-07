Kevin-Prince Boateng bo v novi sezoni branil barve Fiorentine. Foto: EPA

32-letni napadalno usmerjeni vezist je podpisal dveletno pogodbo s Fiorentino. Boateng je bil na začetku svoje nogometne poti član mlajših nemških reprezentančnih selekcij, med letoma 2010 in 2014 pa je igral za Gano.

V svoji karieri je zamenjal kopico klubov. V Nemčiji je igral za Hertho Berlin, Borussio Dortmund, Schalke in Eintracht Frankfurt, v Angliji za Tottenham in Portsmouth, v Španiji za Las Palmas in Barcelono, v Italiji pa za Milan in Sassuolo.

Januarja letos je za osem milijonov evrov prestopil iz Sassuola v Barcelono, za slovito katalonsko zasedbo pa je odigral le tri tekme v španskem prvenstvu.