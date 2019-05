Dejan Grabić, ki je pred desetletjem igral za Interblock (in osvojil pokalno lovoriko), je Bravo v vlogi trenerja popeljal v Prvo ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Ker gostje niso zagotovili zadostnega števila igralcev za izvedbo nedeljske tekme v Ljubljani, je vodja tekmovanj NZS-ja na podlagi pravilnika odločil, da se tekma registrira s 3:0 za Bravo. S tem si je ljubljanski klub, ki je v zadnji krog vstopil s tremi točkami prednosti pred drugouvrščenim Taborjem iz Sežane, zagotovil prvo mesto.

Tekma 30. kroga #2SNL med @ASK_Bravo in Ankaran Hrvatini je registrirana s 3:0, saj gostje niso zagotovili zadostnega števila igralcev za izvedbo tekme.

Več: https://t.co/sk7EC0FA0W — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 26. maj 2019

Bravo je torej prvak 2. SNL za sezono 2018/19, s čimer si je priboril neposreden vstop v Prvo ligo Telekom Slovenije. Drugouvrščena ekipa 2. SNL, to je Cherrybox 24 Tabor Sežana, bo za preboj med elito v dodatnih kvalifikacijah igrala s predzadnjo ekipo Prve lige Gorico.

Nogometaši Brava so sicer želeli pred številnimi domačimi navijači proslaviti vstop v prvoligaško druščino. Pred dvobojem z Ankaranom so bili previdni, pripravljali pa so se, kot je rekel trener Dejan Grabić, "kot za finale Lige prvakov."

