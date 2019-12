Bodo pri Chelseaju izkoristili zimsko tržnico? Navijači so navdušeni nad Lambardovimi otroki, ki z igro in izidi presegajo napovedi izpred začetka sezone. Foto: Reuters

Fifa je Chelseaju prepovedala nakupe igralcev v dveh prestopnih rokih, saj ni spoštoval pravil pri prestopih mladih nogometašev. A po pritožbi londonskega kluba je zdaj Cas ugotovil, da so pri Chelseaju naredili manj napak, kot jih je očitala Mednarodna nogometna zveza.

Ob tem so bile kršitve Chelseaja po ugotovitvah Casa "manj resne", zato je mednarodna arbitraža prepolovila kazen. Sočasno z dolžino prepovedi novih prestopov so v Lozani prepolovili tudi denarno kazen iz 600 na 300 tisoč frankov (273 tisoč evrov).

Po Fifinih pravilih lahko nogometni klubi nogometaše iz drugih držav, mlajše od 18 let, kupujejo le v skladu s strogimi pravili, ki so jih pri Chealseaju kršili. Modri iz zahodnega Londona so po oceni Fife nezakonito podpisali kar 69 mladoletnikov iz tujine, pri čemer so v papirjih za večino navajali, da so le na klubskem preizkusu in niso igrali pravih tekmovalnih srečanj.

Lampardovim otrokom gre prav dobro

Prepoved nakupovanja in podpisovanja novih igralcev sicer ni pretirano škodila Chelseaju, ki se je pod vodstvom klubske legende Franka Lamparda lahko osredotočil na številne mlade talente, ki so si jih nakopičili v minulih letih. V Premier ligi Chelsea po 15. krogu zaseda 4. mesto z občutno prednostjo pred zasledovalci za položaj, ki prinaša vstopnico za prihodnjo Ligo prvakov. Pred zadnjim krogom skupinskega dela letošnje izdaje LP-ja so modri 3. v skupini H, za napredovanje pa morajo doma premagati odpisani Lille.