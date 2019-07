Iker Casillas (na sliki z ženo Saro Carbonero) je zelo dobro okreval po srčnem napadu. Foto: EPA

Skrbel bo za "povezavo med igralci, trenerjem in vodstvom kluba", kar je na svoji spletni strani potrdilo vodstvo Porta.

"V prihodnosti bom počel nekaj popolnoma drugega, kar sem počel v preteklih letih. Naredil bom vse, da pomagam klubu in svojih soigralcem," je dejal Casillas, ki je od leta 2015 član Porta.

Pred tem je kar 16 sezon igral za madridski Real in zanj odigral več kot 500 tekem. V dresu kraljevega kluba je trikrat osvojil Ligo prvakov, petkrat špansko prvenstvo in dvakrat kraljevi pokal.

Za špansko izbrano vrsto je odigral rekordnih 167 tekem in enkrat osvojil naslov svetovnega prvaka v Južnoafriški republiki 2010 ter dvakrat evropskega prvaka na zaključnih turnirjih v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012.