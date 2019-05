Casillas zaradi srčnega infarkta v bolnišnico - stanje je stabilno

Zelo slabo se je počutil na treningu

Porto - MMC RTV SLO

Iker Casillas se je letos s Portom prebil v četrtfinale Lige prvakov, kjer pa je bil boljši Liverpool. Foto: Reuters

Iker Casillas je moral v bolnišnico zaradi srčnega infarkta na današnjem treningu Porta. V klubu so že potrdili vest in dodali, da je 37-letni vratar v stabilnem stanju in njegovo življenje ni ogroženo.