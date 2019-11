Prvi strelec šampionskega Leicestra iz sezone 2015/16 Jamie Vardy je spet v vrhunski formi. Na 12 tekmh premier lige je zabil že 11 golov. Foto: Reuters

Najprej je Manchester City zgodaj popoldne z drugega mesta po zmagi nad Crystal Palacom z 2:0 izrinil Chelsea. Za šesto zaporedno prvenstveno zmago varovancev Franka Lamparda, kar se ni zgodilo vse od Chelseajeve šampionske sezone 2016/17, sta v drugem polčasu poskrbela Tammy Abraham z desetim golom sezone in Christian Pulisic.

Po večerni tekmi se je Londončanom na drugem mestu pridružil Leicester, katerega predstave vse bolj spominjajo na leto 2016, ko so z naslovom pripravili eno največjih presenečenj v nogometni zgodovini. Leicester je z 2:0 premagal Arsenal po podobnem scenariju kot nekaj ure prej Chelsea.

Lisice so prevladovale ves prvi polčas, a zapravile nekaj priložnosti, tako da je bil ob odmoru izid še vedno 0:0. Topničarje je v 68. minuti načel prvi strelec lige Jamie Vardy, ki je zabil enajsti gol v sezoni. Sedem minut pozneje je zmago potrdil James Maddison.

Leicester in Chelsea za Liverpoolom zaostajata za pet točk.

Klopp poziva tudi prodajalca hot dogov

Dvoboj Liverpoola in Manchester Cityja bo v nedeljo ob 17.30. Redsi bodo lahko računali na Jordana Hendersona in Virgila van Dijka, ki sta izpustila trening med tednom. V kadru ne bo Joela Matipa, Nathaniela Clyna in Xherdana Shaqirija.

Pri Manchester Cityju ne bo prvega vratarja Edersona, ki se je poškodoval med tednom proti Atalanti. Zamenjal ga bo Claudio Bravo. Bržkone bo manjkal tudi David Silva.

"To rivalstvo postaja vedno večje. Če nisi pogumen proti Manchester Cityju, nimaš možnosti niti za točko. Vsi bodo morali biti v nedeljo na najvišjem nivoju, tudi prodajalec hot dogov. Vsi morajo biti tam že na ogrevanju in nam dati dodatno energijo," ozračje pred tekmo ogreva trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola se zaveda, da Liverpool ne izgublja pogosto. "Hočem le, da se moji igralci borijo do konca. Liverpool je prejšnjo sezono izgubil eno tekmo, v tej še nobene. Igrajo res dobro in težko je najti njihovo slabo točko. A sezona je dolga," je povedal Guardiola.

12. KROG



NORWICH - WATFORD 0:2 (0:1)

Deulofeu 2., Gray 52.

RK: Kabasele 65./Watford



CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2:0 (0:0)

Abraham 52., Pulisic 79.



BURNLEY - WEST HAM 3:0 (2:0)

Barnes 11., Wood 44., Jimenez 54./ag



NEWCASTLE - BOURNEMOUTH 2:1 (1:1)

Yedlin 42., Clark 52.; Wilson 14.



SOUTHAMPTON - EVERTON 1:2 (0:1)

Ings 50.; Davies 4., Richalison 75.



TOTTENHAM - SHEFFIELD UNITED 1:1 (0:0)

Son 58.; Baldock 78.

LEICESTER - ARSENAL 2:0 (0:0)

Vardy 68., Maddison 75.



Nedelja ob 15.00:

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON



WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA



Ob 17.30:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY