D'Ambrosio podaljšal zmagoviti niz vodilnega Interja, Napoli izgubil proti Cagliariju

Joker Zapata zadal Romi prvi letošnji poraz, Pjanić odločil v Brescii

Rim, Milano - MMC RTV SLO

Duvan Zapata je 11 minut po vstopu v igro zadel na rimskem Olimpicu. Foto: EPA

Na derbiju 5. kroga Serie A so nogometaši Interja premagali Lazio z 1:0 in ostajajo na vrhu lestvice z maksimalnimi 15 točkami. Roma je izgubila proti Atalanti z 0:2. Rimljani so doživeli prvi poraz v letošnji sezoni.