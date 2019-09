Romelu Lukaku se je hitro znašel v sistemu Antonia Conteja, ki je vsaj na štartu sezone preporodil Inter, ki s popolnim izkupičkom zaseda vrh Serie A. Foto: Reuters

Po dveh razveljavljenih golih v prvem polčasu, so sodniki v tretje po ogledu VAR-a le priznali gol Marcela Brozovića iz 50. minute. Ob prostem udarcu oz. bolje rečeno skrajšanemu kotu z leve strani je Stefano Sensi namesto predložka raje po tleh na vrh 16-m prostora podal do Marcela Brozovića, ki je sprožil, žogo pa je usodno v lastno mrežo preusmeril Rafael Leao in do tedaj prvi mož derbija vratar Gianluigi Donnarumma je bil premagan.

Sprva so sodniki spet razveljavili gol zaradi domnevnega ofsajda, a po ogledu videoposnetka je sodnik Daniele Doveri prisodil vodstvo gostujočemu Interju.

Milan se je trudil preseliti igro pred vrata Samirja Handanovića, ki pa ni imel resnega dela, saj je moral posredovati zgolj enkrat (streli v okvir 7:1, vsi poskusi strelov 16:9 za Inter). Dvome o zmagovalcu na derbiju je razblinila 78. minuta, ko je Nicola Barrella s preigravanjem in predložkom opravil pol dela, Romelu Lukaku pa je z glavo dosegel že svoj tretji gol na četrti tekmi v dresu črno-modrih.

Inter je na milanskih derbijih nanizal tri prvenstvene zmage, skupno pa je v italijanskem prvenstvu neporežen že na zadnjih sedmih soočenjih z rossoneri, kar je najboljši niz nerazzurrov v zadnjih 20 letih.

V prvem polčasu milanskega derbija je s 5 obrambami blestel Gianluigi Donnarumma, ki pa ga je nato matirala od lastnega soigralca preusmerjena žoga. Foto: EPA

CR7 zrežiral preobrat proti Veroni

Serijski italijanski prvak Juventus je zaostajal proti Veroni. Gostje so najprej v 20. minuti zapravili najstrožjo kazen - Samuel Di Carmine je zadel levo vratnico, iz odbitka pa je Darko Lazović še siloviteje stresel prečko, a v nadaljevanju akcije je Miguel Veloso zabil izreden gol z razdalje v zgornji levi kot vrat Gigija Buffona.

A je stara dama nato sorazmerno hitro postavili stvari na svoje mesto. Najprej je Cristiano Ronaldo podal na sredino, kjer je Aaron Ramsey udaril z 20 m za izenačenje. Na začetku 2. polčasa je portugalski superzvezdnik bil še natančen z bele točke za končnih 2:1, najstrožjo kazen je priboril hitro Juan Cuadrado.

ITALIJANSKO PRVENSTVO

4. KROG

MILAN - INTER 0:2 (0:1)

Brozović 50., Lukaku 78.

Handanović brani za Inter.

CAGLIARI - GENOA 3:1 (0:0)

Simeone 46., Zapata 85., Joao Pedro 87.; Kouame 83.

Birsa (Cagliari) je igral od 82. minute.

UDINESE - BRESCIA 0:1 (0:0)

Romulo 57.

JUVENTUS - VERONA 2:1 (1:1)

Ramsey 31., Ronaldo 49./11-m; Veloso 21.

V 20. je Di Carmine (Verona) zapravil 11-m.

RK: Kumbulla 94./Verona

Nedelja ob 12.30:

SASSUOLO - SPAL (Kurtić)

Ob 15.00:

BOLOGNA - ROMA

LECCE - NAPOLI (Majer)

SAMPDORIA - TORINO

Ob 18.00:

ATALANTA - FIORENTINA (Iličić)

Ob 20.45:

LAZIO - PARMA