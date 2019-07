Merih Demiral se je izkazal v dresu Sassuola. Foto: EPA

Turški reprezentant je igral še za Alanyaspor, Alcanenense in drugo ekipo lizbonskega Sportinga. V Serie A je od januarja v dresu Sassuola, s katerim je v italijanskem prvenstvu osvojil 11. mesto, 192 centimetrov visoki čvrsti branilec odigral 14 tekem, dosegel dva gola in pustil izjemno dober vtis.

Italijanski prvaki so se do zdaj že okrepili z vezistoma Aaronom Ramseyjem in Adrienom Rabiotom, bočnim branilcem Luco Pellegrinijem, po letu v PSG-ju pa se je vrnil tudi legendarni vratar Gianluigij Buffon.

Alvaro Morata. Foto: Reuters

Morata bo Oblakov soigralec

Španec Alvaro Morata bo iz angleškega prvoligaša Chelsea prestopil k madridskemu Atleticu ob koncu sezone 2019/20. Morata je sicer že prejšnjo sezono igral za Atletico kot posojen nogometaš, enak status bo imel tudi v prihodnji sezoni.

26-letni napadalec, ki bo tako znova soigralec slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, je v karieri igral še za Real Madrid in Juventus.

Španski mediji namigujejo, da bo Atletico za Morato odštel približno 55 milijonov evrov.