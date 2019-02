Atletico Madrid si je priigral veliko prednost pred povratno tekmo. Foto: Reuters

Vse do 78. minute je kazalo, da to ne bo večer varovancev Diega Simeoneja in da bo medli Juventus s stadiona Wanda Metropolitano odnesel celo kožo. Sodnik Felix Zwayer je v prvem polčasu že pokazal na belo točko po prekršku nad Costo, vendar je videoposnetek pokazal, da se je vse zgodilo zunaj kazenskega prostora.

Ognjemet je napovedal začetek drugega polčasa. Najprej je Costa v dvoboju na štiri oči z Wojciechom Szczesnym žogo poslal mimo vrat, le nekaj minut pozneje je poljski vratar s skrajnimi napori strel Griezmanna preusmeril v prečko.

Diego Simeone celebrating Atletico's goal. pic.twitter.com/ffxEwEp5rK — Roy Nemer (@RoyNemer) 20. februar 2019 Neprimerno slavje Diega Simeoneja ob prvem golu Atletica

Hitre menjave Simeoneja zadetek v polno

Morda ključne poteze je Simeone opravil takoj zatem. Po rahlem padcu tempa njegove ekipe je reagiral s tremi menajvami v devetih minutah. Tako je že v 67. minuti ostal brez menjave, vendar se mu je manever obrestoval. Že tri minute pozneje je Alvaro Morata z glavo zatresel mrežo in stadion je eksplodiral, vendar je Zwayer po ogledu videoposnetka zaradi domnevnega prekrška nad Giorgiem Chiellinijem zadetek po nekaj minutah razveljavil. Mnenja, ali je bil prekršek ali ne, so deljena. Mnogi očitajo italijanskemu branilcu, da je pri padcu v zračnem dvoboju z Morato simuliral. Brez VAR-a bi Atletico v tistem trenutku najbrž vodil že z 2:0, na semaforju pa je še vedno pisalo 0:0.

Zadela urugvajska branilska naveza

Nagrada za madridske napade je prišla v zadnje četrt ure. Najprej je po predložku s kota in gneči v kazenskem prostoru zadel Jose Gimenez, ki je pred tem morda storil prekršek nad Leonardom Bonuccijem. Zwayer tokrat VAR-a ni uporabil. Pet minut pozneje je zadel še drugi Urugvajec v dresu Atletica Diego Godin.

Cristiano Ronaldo: "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır"pic.twitter.com/2hsWEcqDkB — 24 Saat Futbol (@24SaatFutbolcom) 21. februar 2019 Cristiano Ronaldo: "Imam pet naslovov v Ligi prvakov, Atletico nobenega."

Jan Oblak prehitel vratarja Barcelone Tera Stegna

Svoje je z dvema izvrstnima obrambama dodal še Jan Oblak in Atletico je pred izločitvijo enega glavnih favoritov letošnje Lige prvakov. Stavnice za napredovanje Atletica ponujajo kvoto 1,20, za napredovanje Juventusa pa 4,33. Oblak je od svojega debija v Ligi prvakov septembra 2014 ohranil svojo mrežo nedotaknjeno 22-krat, največ izmed vseh vratarjev v tem tekmovanju. Sledijo Ter Stegen (21), Buffon (20), Neuer (17) ...

Simeone strup za Italijane

"To so moji fantje. Veliko stvari je, v katerih lahko zmagaš, toda spominjaš se načina, na katerega si to storil. Gre za nekaj najlepšega, kar se zgodi športniku, biti v skupini, ki tekmuje in se bori kot bratovščina. Bili smo res prava ekipa. Tekma je potekala natanko po naših željah. Bili smo bolj sproščeni z vsako minuto, ustvarjali smo si priložnosti in na koncu tudi dvakrat zadeli proti izjemno močnemu tekmecu. Zavedamo se, da smo še daleč od napreodvanja. Vem, da bomo v Torinu trpeli, toda tega sem navajen. Ne vidim nobene druge bližnjice do uspeha," je povedal Simeone, ki še nikoli ni izgubil proti italijanskemu tekmecu, odkar je sedel na klop Atletica (5 zmag, 2 remija).

Allegri: Napačno smo se lotili drugega polčasa, se zgodi

"V drugem polčasu nismo mogli igrati slabše. Vedeli smo, da ti Atletico ne dopušča igre, vendar se temu nismo znali prilagoditi in zato so nas kaznovali. Ne bo lahko v Torinu, toda ostajamo opitmisti. Nismo bili mrtvi po lanski zmagi Reala v Torinu s 3:0, zakaj bi bili zdaj. Vrnilo se nam bo nekaj igralcev, nima smisla objokovati razlito mleko. Vedeli smo, da bo težko in da Atletico razbija igro s počasnim tempom. Preprosto, napačno smo se lotili drugega polčasa. Take stvari se dogajajo," je povedal trener Juventusa Massimiliano Allegri. Juventus v evropskih pokalih še nikoli ni napredoval v petih poskusih, potem ko je prvo tekmo izgubil z 0:2.