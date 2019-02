Kot pravi športni direktor Matej Oražem, so v Domžalah dobro pokriti na vseh položajih. Foto: www.alesfevzer.com

19-letni nogometaš, ki ima srbski in bosanski potni list, se je kalil pri Partizanu, kjer je nastopal za vse mlajše selekcije. V Domžalah je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja še za dve leti.

"Po odhodu Melnjaka smo na položaju levega bočnega branilca ostali le s Sikoškom, saj sta Tubić in Vrandečič, sicer produkta našega mladinskega nogometnega centra, poškodovana. Zaradi tega smo potrebovali nogometaša, ki bo Gregorju predstavljal konkurenco, in našli smo ga v Marku. S tem prihodom imamo v moštvu primerne zamenjave na praktično vseh igralnih položajih, kar je nujno potrebno za kakovostno odigran spomladanski del in miren uvod v prihodnjo sezono," je ob prihodu Čubrila za klubsko spletno stran povedal športni direktor Matej Oražem.