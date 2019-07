Patrice Evra je večji del svoje kariere preživel na Old Traffordu, kjer je branil barve Manchester Uniteda. Foto: EPA

Nekdanji dolgoletni branilec Manchester Uniteda je v pogovoru za italijansko Gazzetto dello Sport povedal, da nogometa ne bo več igral in da ga zanima trenersko delo.

"Moje kariere igralca je uradno konec. Leta 2013 sem začel delati trenersko licenco Uefe B, zdaj bi to rad končal, želim priti do licence A. V letu in pol - če bo šlo vse po sreči - bom pripravljen voditi ekipo," je povedal 38-letni Evra, ki je za Manchester United igral osem let, v tem času pa med drugim petkrat slavil v Premier ligi in enkrat v Ligi prvakov.

Leta 2014 je iz Uniteda prestopil v Juventus, nato je nosil še dres Marseilla in West Hama. Na začetku kariere je igral za Marsalo, Monzo, Nico in Monaco. Za Francijo je odigral 81 tekem.