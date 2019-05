Andrea Agnelli in Aleksander Čeferin na februarskem kongresu Uefe v Rimu, na katerem je bil Čeferin ponovno izvoljen za predsednika Evropske nogometne zveze. Foto: EPA

Predsednik Združenja evropskih nogometnih lig Lars-Christer Olsson je namreč dejal, da jim je Uefa na sestanku v Nyonu predstavila takšen predlog. Po tem predlogu bi v Ligi prvakov sodelovalo tudi več klubov kot zdaj. Trenutno jih v skupinskem delu obeh evropskih tekmovanj, Lige prvakov in Evropske lige, sodeluje 80, leta 2021 bo to število z uvedbo Evropske lige 2 naraslo na 96.

Uefin predlog podoben Agnellijevemu

Podoben predlog je pred kratkim predstavil že predsednik Juventusa Andrea Agnelli, ki je tudi predsednik Evropske zveze klubov (ECA). V njej je 232 (največjih) evropskih klubov. Agnelli je predlagal, da bi Ligo prvakov in Evropsko ligo zamenjala liga, v kateri bi klubi napredovali in izpadali.

Na zasedanju Evropske zveze klubov konec marca v Amsterdamu sta se Agnellijev Juventus in katarski Paris SG najbolj zavzela in podprla tudi predlog preoblikovanja skupin v Ligi prvakov. Namesto osmih skupin s po štirimi klubi bi od leta 2024 v Ligi prvakov lahko imeli štiri skupine s po osmimi klubi, kar bi prineslo kar 14 tekem rednega dela najbogatejšega nogometnega tekmovanja namesto šestih.

Olsson je dejal, da "ni velike razlike" med Agnellijevim in Uefinim predlogom. Tako bi nekateri klubi ostajali v Ligi prvakov ne glede na uvrstitev v domačem prvenstvu. Dodal je, da je to za zdaj edini predlog, s katerim so jih seznanili, da pa se zdi, da Agnellijev načrt podpira zelo omejeno število klubov.

Lars-Christer Olsson meni, da je treba ohraniti tradicijo, da se klubi v evropska tekmovaja uvrščajo na podlagi dosežkov v domačih prvenstvih in pokalih. Foto: EPA

Tebas: To podpira samo tistih 20 klubov kot vedno

Pojavlja se namreč bojazen, da bi lahko nov sistem favoriziral večje klube in jim zagotavljal stalno prisotnost v evropskih tekmovanjih, s čimer bi se končala več kot polstoletna tradicija, da se klubi v evropska tekmovaja uvrščajo na podlagi dosežkov v domačih prvenstvih in pokalih. To je po mnenju Olssona, ki je bil med letoma 2003 in 2007 izvršni sekretar Uefe, treba ohraniti.

Predsednik španske La Lige Javier Tebas je povedal, da so jim bili predstavljeni načrti, ki so zelo podobni tistim, ki so jih do zdaj kritizirali. "Podpira jih samo tistih 20 klubov kot vedno, ki si želijo imeti vso moč v svojih rokah," je dodal.

"V tem trenutku smo zgolj pri idejah in mnenjih. Naš cilj je najti rešitev, ki se odziva na spremembe v našem športu, ohranja položaj Uefinih tekmovanj kot najprivlačnejših in najvznemirljivejših na svetu ter zagotavlja dovolj denarja za vse klube. Naša tekmovanja želimo oblikovati tako, da zaščitimo in razvijamo evropski nogomet. Nadaljevali bomo dialog z našimi deležniki, prihodnji teden se bomo sestali s predstavniki nacionalnih nogometnih zvez," je v sporočilu za javnost poskušal umiriti žogico Čeferin.