Odločitev je bila sprejeta soglasno. Foto: Reuters

Finale med brazilskim Flamengom in branilcem naslova argentinskim River Platom bo tako v Limi, datum pa ostaja enak – 23. november. Pri zvezi so se za to potezo odločili, potem ko preverili varnost igralcev, navijačev in sodnikov. "Odločitev smo sprejeli na podlagi perujske ponudbe in varnosti, ki jo tam lahko zagotovijo," so sporočili iz Conmebola.

Čilska nogometna zveza je zaradi nasilnih protestov odpovedala tudi prijateljski obračun z Bolivijo, ki bi moral biti 15. novembra.

Prvič v zgodovini bo finale Pokala libertadores odločen v eni tekmi.