Za Slovenci sta verjetno najslabši predstavi v tem ciklusu.

Žoga je okrogla s02e06: Lestvica skupine G je realna

V osmi epizodi tosezonskega nogometnega podkasta Žoga je okrogla strokovni komentator Radia Slovenija in nekdanji reprezentant Marinko Galič ob razočaranju po porazu povedal: "To je bila verjetno najslabša tekma te ekipe v teh kvalifikacijah. Po septembru smo imeli vsi neko upanje, a smo padli na zelo trda, vendar tudi morda realna tla. Ponavljam se že stotič, vendar naša igra preveč temelji na enem igralcu, na Josipu Iličiću. Makedonci in Avstrijci niso zanič in imajo vizijo, kako ustaviti nasprotnika. Kar pomeni, da ko ustaviš iličića, ustaviš Slovenijo, to je po tekmi v Skopju povedal tudi makedonski kapetan Pandev."

Galiču so se na tribuni stadiona Stožice nemudoma po tekmi pridružili še trije novinarji radijske športne redakcije. Ob voditelju Marko Cirmanu še Boštjan Janežič in Jože Pepevnik. Zadnji je poleg anemične Slovenije videl tudi razigrano Avstrijo.

"Veliko se bo govorilo in pisalo o tem, kako slaba je bila Slovenija, vendar je treba izpostaviti tudi razpoloženost in razigranost avstrijske ekipe. Tudi brez Arnautovića so bili izjemni, njegova odsotnost se jim sploh ni poznala oz. jim škodila. Napadalna nevarnost se je porazdelila, žoga je izjemno hitro potovala, kombinatorika v zvezni vrsti in hiter prehod napad ... prav vse je tokrat delovalo, "štimalo" v avstrijski igri in ravno toliko, kot je bila Slovenija slaba, so bili Avstrijci odlični."

Manjkala je energija, ni bilo prave volje

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek na novinarski konferenci po tekmi truda ekipi sicer ni oporekal, nogometni reporter Radia Slovenija Boštjan Janežič pa ne v Skopju ne v Ljubljani v primerjavi s septembrom ni videl prave energije: "Selektor Kek je omenjal, da igra ni bila kakovostna, a je manjkala tudi energija, ni bilo prave volje. Uporabil je popolnoma isto postavitev kot v Makedoniji, ko je igra v drugem polčasu razpadla. Tokrat tudi na domačem igrišču ni bilo nič bolje, čeprav smo to ob pregovorno boljši igri Sloveniji doma pričakovali. Avstrijci so bili boljši posamično, predvsem pa kolektivno."

Lestvica skupine G je realna

Na evropsko prvenstvo se je iz skupine G sinoči ob zmagi nad Severno Makedonijo že uvrstila Poljska, samo točka pa zdaj do potrditve drugega mesta loči Avstrijo. Galič kljub slovenskemu razočaranju meni, da je stanje na lestvici skupine G realno: "To je verjetno res naša realna slika. Pred kvalifikacijami bi tudi večina napovedala lestvico, kot je v skupini zdaj. Poljska, Avstrija, pa potem Slovenija z drugimi. Vendar smo septembra proti Poljakom in Izraelcem pokazali fanatično borbenost, in to mora biti vodilo za naprej. Ne nazadnje Slovenci nismo tipično balkanski športni narod, nimamo kopice kreativcev, smo bolj delavni, in to velja tudi v nogometu. Ko tako funkcioniramo, imamo uspeh, v nasprotnem primeru pa ne moremo računati na zmago niti proti ekipam, ki so na papirju slabše od Poljske in Avstrije."

