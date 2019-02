Nogometaši Girone so s polnim izkupičkom točk zapustili stadion Santiago Bernabeu. Foto: Reuters

Gostitelji so prvi polčas sicer sklenili z vodstvom, ki ga je v 25. minuti priboril Casemiro. Ta je po predložku Tonija Kroosa z desne strani z glavo spretno premagal nemočnega gostujočega vratarja Bona.

Katalonci niso vrgli puške v koruzo, v nadaljevanju so strnili vrste v obrambi, v vezni liniji so zaigrali precej bolje, po dobri uri igre so izid izenačili, potem ko je Sergio Ramos v kazenskem prostoru po strelu Douglasa Luiza igral z roko. Branilski veteran si je za potezo prislužil tudi rumeni karton. Z bele točke je Thibauta Courtoisa premagal Christian Stuani.

Preobrat je gostom uspel v 75. minuti. Raul Garcia je poskusil žogo plasirati v daljši vratarjev kot, a jo je Courtois odbil, vendar le do Portuja, ki je z glavo zadel za 2:1 in Santiago Bernabeu zavil v molk.

Kapetan Reala Sergio Ramos je moral v 90. minuti zapustiti zelenico. Foto: Reuters

Real ostal brez Ramosa

Madridčani so do konca obračuna nenehno oblegali Gironina vrata, v 90. minuti so zaradi drugega prejetega rumenega kartona po prekršku ostali brez Ramosa, v izdihljajih tekme se je pred vrata nasprotnika po izvajanju kota preselil še Courtois, a je ostalo pri minimalni zmagi Girone. Prav Courtois je z glavo zapravil zadnjo priložnost belega baleta, ki za vodilno Barcelono po 24 krogih zaostaja za devet točk.

La Liga, 24. krog, nedeljske tekme:

REAL MADRID - GIRONA 1:2 (1:0)

Casemiro 25.; Stuani 65./11-m, Portu 75.

RK: Ramos 90./Real Madrid

Real Madrid: Courtois, Marcelo, Ramos, Varane, Odriozola, Kroos, Casemiro, Ceballos (74./Diaz), Asensio (66./Bale), Benzema, Vazquez (58./Vinicius).

Girona: Bono, Ramalho, Alcala, Juanpe, Porro (46./Lozano), Pons (46./A. Garcia), Granell, R. Garcia, Portu (84./Valery), Stuani, Luiz.

Sodnik: Guillermo Cuadra Fernandez

VALENCIA - ESPANYOL 0:0

RK: J. Lopez 95./Espanyol

Danes ob 18.30:

VILLARREAL - SEVILLA

Ob 20.45:

BETIS - ALAVES

BARCELONA - VALLADOLID 1:0 (1:0)

Messi 43./11-m

Masip je v 85. minuti ubranil 11-metrovko Messiju.

EIBAR - GETAFE 2:2 (0:1)

Charles 67./11-m, 80.; Mata 37., Foulquier 52.

CELTA VIGO - LEVANTE 1:4 (0:2)

Mendez 88./11-m; Morales 20., 62., Coke 40., Mayoral 89.

RK: Boudebouz 49./Celta Vigo

RAYO VALLECANO - ATLETICO MADRID 0:1 (0:0)

Griezmann 74.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

REAL SOCIEDAD - LEGANES 3:0 (0:0)

Oyarzabal 50., 59., Jose 75.