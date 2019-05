10. maja bodo predstavljeni nominiranci, takrat se bo izbor v spletnem glasovanju zoožil. Foto: www.alesfevzer.com

Izbor najboljših nogometašev sezone, v katerem glasujejo profesionalni nogometaši, člani SPINS-a, je prvič potekal leta 2004. Sprva so nogometaši glasovali le za najboljšega v Sloveniji, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes.

Z leti so bila zaradi velikega zanimanja javnosti in nogometašev samih izboru dodana tudi glasovanja za najboljše nogometaše po posameznih igralnih mestih, najboljšega slovenskega nogometaša sezone, najboljšega nogometaša druge slovenske nogometne lige in najboljšo nogometašico sezone v Sloveniji.

V letošnjem letu bomo priča že 25. izboru najboljših nogometašev sezone in 3. izboru najboljših nogometašic sezone.

Obdelava prejetih podatkov Glasovi, ki se bodo zbirali prek internega glasovanja SPINS in spletnega glasovanja, v katero bo vključena javnost, se bodo sešteli in delili po odstotkih, in sicer:

- NOGOMETAŠI IN TRENERJI (50 %)

- DRUŠTVO ŠPORTNIH NOVINARJEV SLOVENIJE (25%)

- JAVNOST/NAVIJAČI (25%)

Javnost lahko glasuje do 16. maja. Vsak IP lahko glasuje enkrat dnevno.

10. maja bodo znani nominiranci in nominiranke

Nominiranci za najboljše nogometaše bodo objavljeni na novinarski konferenci 10. maja. Širši izbor najboljših po igralnih položajih zajema: tri vratarje oziroma vratarke, osem obrambnih igralcev oziroma igralk, šest vezistov oziroma vezistk in šest napadalcev oziroma napadalk. Ob tem bo objavljen tudi širši seznam najboljših nogometašev in nogometašic, trenerjev in najlepših golov sezone 2018/2019 v Sloveniji.

19. maja bodo znani zmagovalci in zmagovalke

Prireditev bo 19. maja 2019 ob 20. uri v SNG-ju Opera in balet Ljubljana. Začetek dogodka je s prihodom gostov in rdečo preprogo predviden ob 18. uri.