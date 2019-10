Andraž Šporar je že v 11. minuti zatresel mrežo Wolverhamptona. Odlični napadalec je s štirimi goli najboljši strelec Evropske lige. Foto: Reuters

Rdeči vragi so pred današnjim večerom zadnjič slavili prav v tem tekmovanju, ko so 19. septembra z 1:0 ugnali Astano. Od takrat so dvakrat izgubili in štirikrat remizirali, nazadnje v nedeljo na večnem derbiju proti Liverpoolu (1:1).

Anthony Martial je bil natančen z enajstih metrov. Foto: Reuters

Martial natančen z bele točke

Sedem minut pred odmorom je Jesse Lingard z roba kazenskega prostora stresel vratnico, tri minute zatem se je tresla vratnica še na drugi strani. Umar Sadiq je bil zelo blizu.

Tri minute pred odmorom je Nemanja Miletić nespretno posredoval v kazenskem prostoru, 19-letni branilec Brandon Williams je zelo hitro padel in sodnik Xavier Estrada Fernandez je pokazal na belo točko. Anthony Martial je poslal Vladimirja Stojkovića v napačno smer.

Velika premoč Partizana ni obrodila sadov

V drugem pollasu so se gostje le še branili. V 52. minuti je zapretil Seydouba Soumah, njegov strel z roba kazenskega prostora je Sergio Romero obranil. Partizan je imel premoč, a nikakor ni uspel izenačiti. Četrt ure pred koncem je Sadiq iz ugodnega položaja streljal mimo leve vratnice. Tudi Takuma Asano z glavo ni uspel matirati Romera v 83. minuti.

Črno-beli so bili zelo razočarani po koncu tekme, saj so imeli več strelov (15:5; v okvir 2:1) in kotov (9:2).

V skupini L ima Manchester United na vrhu 7 točk, na drugem mestu je zdaj Alkmaar, ki je napolnil mrežo Astane (6:0). Nizozemci imajo pet točk, Partizan pa štiri.

Šporar najboljši strelec Evropske lige

Slovan je po porazu proti Wolverhamptonu z 1:2 padel na tretje mesto. V 11. minuti je Ibrahim Rabiu z dolgo podajo našel Šporarja. Slovenski reprezenatnt je stekel proti vratom z levico poslal žogo ob bližnji vreatnici v mrežo. Šporar je s štirimi zadetki trenutno najboljši strelec Evropske lige.

Raul Jimenez odločil z enajstih metrov

Wolverhampton je prišel do preobrata v nadaljevanju. V 58. minuti je Maročan Romain Saiss z močnim strelom s 25 metrov presetetil slabo postavljenega vratarja Slovana Dominika Greiffa. Pet minut zatem je z bele točke odločil Raul Jimenez. Gostje so tekmo končali z deseterico, saj je v 87. minuti drugi rumeni karton prejel Dioga Jota zaradi spotikanja. Na povratni tekmi čez dva tedna na stadionu Molineux ne bo smel igrati.

Slovan ostaja pri štirih točkah v skupini K. Drugi Slovenec v dresu Slovana Kenan Bajrić je sedel na klopi za rezervne igralce.

Blažič s Ferencvarosem do treh točk v Moskvi

V skupini H sta se v ruski prestolnici srečala Jaka Bijol v dresu CSKA-ja in Miha Blažič v dresu Ferencvarosa. Več razlogov za veselje je imel Blažič, ki je ob zmagi Ferencvarosa z 1:0 odigral vso tekmo. Bijol je za CSKA, ki po treh tekmah ostaja brez točk, v igro vstopil v 80. minuti pri izidu 0:0. Za zmago gostov je v 86. minuti zadel Roland Varga.

V skupini A sta se Qarabag in Apoel Nikozija razšla z 2:2. Za Ciprčane igrata tudi dva Slovenca. Vid Belec je branil vso tekmo, Roman Bezjak pa je v igro vstopil v 76. minuti pri izidu 2:2. Apoel je s tem remijem prišel do prve letošnje točke v Evropi.

3. krog, skupina A:

QARABAG - APOEL 2:2 (1:2)

Quintana 13., Ailton 58.; Medvedjev 29./ag, Hallenius 45.

Belec je branil vso tekmo, Bezjak (oba Apoel) je igral od 76. minute.

Ob 21.00:

SEVILLA – DUDELANGE

Lestvica: SEVILLA 2 2 0 0 4:0 6 QARABAG 3 1 1 1 6:6 4 DUDELANGE 2 1 0 1 5:7 3 APOEL 3 0 1 2 5:7 1

Skupina B, ob 21.00:

DINAMO KIJEV – KÖBENHAVN

(Verbič)

MALMÖ – LUGANO (Črnigoj)

Lestvica: KÖBENHAVN 2 1 1 0 2:1 4 DINAMO KIJEV 2 1 1 0 1:0 4 MALMÖ 2 0 1 1 1:2 1 LUGANO 2 0 1 1 0:1 1

Skupina C, ob 21.00:

GETAFE – BASEL

TRABZONSPOR – KRASNODAR

Lestvica: GETAFE 2 2 0 0 3:1 6 BASEL 2 1 1 0 7:2 4 TRABZONSPOR 2 0 1 1 2:3 1 KRASNODAR 2 0 0 2 1:7 0

Skupina D, ob 21.00:

SPORTING LIZBONA – ROSENBORG

PSV EINDHOVEN – LASK LINZ

Lestvica: PSV EINDHOVEN 2 2 0 0 7:3 6 SPORTING LIZBONA 2 1 0 1 4:4 3 LASK LINZ 2 1 0 1 2:2 3 ROSENBORG 2 0 0 2 1:5 0

Skupina E, ob 21.00:

CELTIC – LAZIO

RENNES – CLUJ

Lestvica: CELTIC 2 1 1 0 3:1 4 LAZIO 2 1 0 1 3:3 3 CLUJ 2 1 0 1 2:3 3 RENNES 2 0 1 1 2:3 1

Skupina F, ob 21.00:

ARSENAL – VITORIA GUIMARAES

EINTRACHT FRANKFURT – STANDARD LIEGE

Lestvica: ARSENAL 2 2 0 0 7:0 6 STANDARD LIEGE 2 1 0 1 2:4 3 EINTRACHT FRANKFURT 2 1 0 1 1:3 3 VITORIA GUIMARAES 2 0 0 2 0:3 0

Skupina G:

PORTO - RANGERS 1:1 (1:1)

Diaz 36.; Morelos 44.

YOUNG BOYS - FEYENOORD 2:0 (2:0)

Assale 14./11-m, Nsame 28./11-m

Lestvica: YOUNG BOYS 3 2 0 1 5:3 6 RANGERS 3 1 1 1 3:3 4 PORTO 3 1 1 1 3:4 4 FEYENOORD 3 1 0 2 2:3 3

Skupina H:

CSKA MOSKVA - FERENCVAROS 0:1 (0:0)

Varga 86.

Bijol je igral od 80. minute; Blažič je igral vso tekmo.

LUDOGOREC - ESPANYOL 0:1 (0:1)

Campuzano 13.

Lestvica: ESPANYOL 3 2 1 0 4:1 7 LUDOGOREC 3 2 0 1 8:2 6 FERENCVAROS 3 1 1 1 2:4 4 CSKA MOSKVA 3 0 0 3 1:8 0

Skupina I:

GENT - WOLFSBURG 2:2 (1:2)

Jaremčuk 41., 94.; Weghorst 3., Joao Victor 24.

ST. ETIENNE - OLEKSANDRIJA 1:1 (1:1)

Gabriel 8.; Gabriel 14./ag

Berić (St. Etienne) je igral do 74. minute.

Lestvica: WOLFSBURG 3 1 2 0 6:4 5 GENT 3 1 2 0 6:5 5 ST. ETIENNE 3 0 2 1 4:5 2 OLEKSANDRIJA 3 0 1 2 3:5 2

Skupina J:

ROMA - BORUSSIA (M) 1:1 (1:0)

Zaniolo 32.; Stindl 93./11-m

ISTANBUL BASAKSEHIR - WOLFSBERG 1:0 (0:0)

Kahveci 78.

Lestvica: ROMA 3 1 2 0 6:2 5 WOLFSBERG 3 1 1 1 5:2 4 ISTANBUL BASAKSEHIR 3 1 1 1 2:5 4 BORUSSIA (M) 3 0 2 1 2:6 2

Skupina K:

BEŠIKTAŠ - BRAGA 1:2 (0:1)

Nayir 71.; Horta 38., Eduardo 80.

Ljajić (Bešiktaš) je v 74. minuti zapravil 11-m.

SLOVAN BRATISLAVA - WOLVERHAMPTON 1:2 (1:0)

Šporar 11.; Saiss 58., Raul Jimenez 63./11-m

RK: Jota 87./Wolverhampton

Šporar je igral vso tekmo, Bajrić (oba Slovan) pa je sedel na klopi.

Lestvica: BRAGA 3 2 1 0 5:3 7 WOLVERHAMPTON 3 2 0 1 3:2 6 SLOVAN BRATISLAVA 3 1 1 1 7:6 4 BEŠIKTAŠ 3 0 0 3 3:7 0

Skupina L:

PARTIZAN – MANCHESTER UNITED 0:1 (0:1)

Martial 43./11-m

AZ ALKMAAR - ASTANA 6:0 (2:0)

Koopmelners 39./11-m, 83./11-m, Boadu 43., Stengs 77., Sugavara 85., Idrissi 92.