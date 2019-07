Safet Hadžić je vesel ugodnega izida, a opozarja, da obračuna z Malatyosporjem še zdaleč ni konec. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige dosegli ugoden izid v Turčiji, kjer so z 2:2 remizirali proti Malatyasporu.

Zmaji so srečanje odlično začeli, v 13. minuti jih je v vodstvo popeljal Ante Vukušić, a je izid sedem minut pozneje s strelom z razdalje in kančkom sreče izenačil Mina Meza.

Lahko rečem, da je rezultat ugoden, je pa tudi nevaren. V Ljubljani bo težko. Morali bomo zadeti gol, imajo kvalitetne igralce, ki so sposobni individualno reševati tekmo. Safet Hadžić

Za preobrat je po dobri uri igre poskrbel Adis Jahović, ki je bil natančen z bele točke po prekršku Mackyja Bagnacka. Toda Ljubljančani še niso rekli zadnje besede, grobo napako vratarja Fabiena Fernolleja je pred vrati izkoristil Stefan Savić in zadel za končnih 2:2.

Povratna tekma bo zelo težka

"Lahko rečem, da je rezultat ugoden, je pa tudi nevaren. V Ljubljani bo težko. Morali bomo zadeti gol, imajo kvalitetne igralce, ki so sposobni individualno reševati tekmo," je po tekmi za Val 202 dejal strateg Olimpije Safet Hadžić, čigar varovanci so se pri 30 stopinjah Celzija odlično zoperstavili bogatejši ekipi, ki je lani osvojila peto mesto v turškem prvenstvu. "Zmeraj imamo manjše težave, ko vidimo milijonske igralce. Da se igrati, če imaš srce. Mi imamo neko svojo prepoznavno igro, ki ji je težko parirati. Še enkrat, povratna tekma bo zelo težka, zelo se bomo morali potruditi, da gremo naprej," je dodal 50-letni Ljubljančan.

V nedeljo vroč večni derbi

Zeleno-beli se s težkega gostovanja torej vračajo z ugodnim izidom, a časa za počitek je zelo malo. Že v nedeljo jih čaka večni derbi v Ljudskem vrtu, kjer lahko z morebitno zmago Mariboru na lestvici uidejo že na +8. "Vemo, da bo to težka tekma, da imamo še dolgo pot do Ljubljane. Imamo malo časa, da se osvežimo. Derbi je derbi, mi bomo poskušali storiti vse, da dobimo to tekmo," je še povedal Hadžić. Derbi je na sporedu v nedeljo ob 20.30, povratni obračun 2. predkroga Evropske lige pa v četrtek, 1. avgusta.