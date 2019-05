Cesar Azpilicueta in Gary Cahill sta dvignila prestižni pokal. Foto: Reuters

Izbranci Maurizia Sarrija so sezono evropskega pokala kot prvi do zdaj končali brez poraza. To je druga zmaga za Chelsea v Evropski ligi, prvič so bili modri najboljši leta 2013, ko so v finalu v Amsterdamu premagali Benfico z 2:1. Topničarji so po finalu Pokala Uefe v sezoni 1999/00 in porazu proti Galatasarayu še drugič končal brez te evropske lovorike.

Chelsea v drugem polčasu do zanesljve zmage v Evropski ligi

Xhaka zadel prečko

Na začetku tekme je imel Arsenal rahlo premoč. V 28. minuti je Granit Xhaka s 25 metrov stresel prečko. Chelsea je imel najlepšo priložnost šest minut pred odmorom, ko je Olivier Giroud streljal z levo nogo z roba kazenskega prostora, Petr Čech pa se je izkazal s sijajno parado. Odlični vratar je odigral zadnjo tekmo v bogati karieri.



Izjemen strel Girouda z glavo

V 49. minuti so modri povedli. Emerson je z leve strani podal pred vrata v kazenski prostor, Olivier Giroud pa je z izjemnim strelom z glavo poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Sijajna poteza francoskega napadalca. To je bil že njegov enajsti zadetek v Evropski ligi v letošnji sezoni. S tem je postal najboljši strelec.

Petr Čech se je izkazal v prvem polčasu, a ni uspel preprečiti visokega poraza na zadnji tekmi v bogati karieri, kjer je neizbirsen pečat pustil prav v vratih Chelseaja. Foto: Reuters

Pedro zadel na finalnih tekmah vseh treh evropskih pokalov

Po uri igre je na sredini igrišča obležal Ainsley Maitland-Niles, sodnik Gianluca Rocchi ni označil prekrška, v protinapadu pa je Pedro z levico povišal na 2:0. Španec je postal prvi igralec, ki je zadel na vseh treh finalnih tekmah evropskih pokalov (Liga prvakov, Evropska liga, evropski superpokal). Maitland-Niles je bil pet minut zatem znova v središču pozornosti, ko je nespretno v kazenskem prostoru podrl Girouda. Belgijec Hazard je z bele točke z desno nogo zlahka ukanil Čecha.



Upanje topničarjev trajalo le tri minute

Alex Iwobi, ki je v igro vstopil v 66. minuti, je le tri minute zatem z roba kazenskega prostora Arsenalu vendarle vlil nekaj upanja. Veselje topničarjev ni trajalo dolgo, v 72. minuti je raztreseni Pierre Emerick Aubameyang izgubil žogo na sredini igrišča. Hazard je na levi strani zaposlil Girouda, ki je sijajno opazil Belgijca na daljši vratnici in Hazard je z volejem z levico postavil končni izid.

Rezervist Willock zapravil veliko priložnost

V zadnjih minutah je skušal Arsenal znižati, vse moči je usmeril v napad. Rezervist Joe Willock si je šest minut pred koncem izemajla dvojno podajo z Alexandrom Lacazettom, prišel sam pred Kepo Arrizabalago, vendar strelal mimo vrat. Trener Unai Emery se je lahko le prijel za glavo.

Unai Emery je čestital Mauriziu Sarriju za zasluženo zmago. Foto: Reuters

To je bila sploh prva tekma v Evropski ligi z videotehnologijo VAR. Tretjič sta v zgodovini finalov tega tekmovanja igrali ekipi iz iste države. Prvič se je to zgodilo leta 2011, ko je Porto premagal Brago, nato pa je leto pozneje Atletico Madrid ugnal Athletic Bilbao.

Evropska liga, finale, Baku:

CHELSEA - Arsenal 4:1 (0:0)

Giroud 49., Pedro 60., Hazard 65./11-m, 72.; Iwobi 69.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Jorginho, Kante, Kovačić (76./Barkley), Pedro (71./Willian), Giroud, Hazard (89./Zappacosta).

Arsenal: Leno, Sokratis, Koscielny, Monreal (66./Guendouzi), Maitland-Niles, Torreira (66./Iwobi), Xhaka, Kolašinac, Özil (77./Willock), Aubameyang, Lacazette.



Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Finali v tem desetletju: