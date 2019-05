Henrik Mhitarjan ni pripotoval v Baku. Foto: Reuters

Modri so v tem tekmovanju zmagali leta 2013, Topničarji pa še čakajo na prvo lovoriko v tem tekmovanju. Leta 2000 so v finalu Pokala Uefa izgubili proti Galatasarayu.

To bo prva tekma v Evropski ligi z videotehnologijo VAR. Tretjič se bosta v finalu merili ekipi iz iste države. Leta 2011 je Porto premagal Brago, nato pa je Atletico Madrid leta 2012 ugnal Athletic Bilbao.

Glavni adut topničarjev bo sijajni napadalec Pierre Emerick Aubameyang, ki je v polfinalu s hat-trickom na Mestalli potopil Valencio. Foto: Reuters

Chelsea je neporažen na 14 tekmah v tej sezoni v Evropske lige, prevladoval je v skupini L, nato pa izločil Malmö, Dinamo Kijev, Slavio Prago in po enajstmetrovkah v polfinalu še Eintracht Frankfurt. Arsenal pa v Azerbajdžan prihaja s petimi zaporednimi zmagami v tekmovanju, po slavju v skupini E so topničarji izločili Bate Borisov, Rennes, Napoli in Valencio.

Arsenal po vstopnico za Ligo prvakov

S tretjim mestom v angleškem prvenstvu si je Chelsea že priigral skupinski del Lige prvakov v naslednji sezoni, petouvrščeni Arsenal pa lovi zadnjo vozovnico za nastop v najelitnejšem klubskem tekmovanju v sezoni 2019/20. Z zmago v sredo bi topničarji postali peti angleški klub v Ligi prvakov v naslednji sezoni.

V Premier ligi v tej sezoni obe tekmi dobila gostitelja

Londonska kluba sta se v letošnji sezoni dvakrat pomerila v Premier ligi. 18. avgusta na Stamford Bridgeu je bil Chelsea boljši s 3:2, 19. januarja pa je Arsenal na stadionu Emirates zmagal z 2:0. V evropskih tekmovanjih ste se pomerila le enkrat, v četrtfinalu Lige prvakov v sezoni 2003/04. Chelsea je bil boljši (1:1 in 2:1).

Mhitarjan ni potoval v Baku

Zaradi političnih napetosti med Azerbajdžanom in Armenijo so se pri Arsenalu odločili, da v Bakuju ne bo odpotoval armenski nogometaš Henrik Mhitarjan. Za to so se odločili po pogovoru z nogometašem in njegovo družino, čeprav sta Uefa in politični vrh Azerbajdžana zatrdila, da lahko zagotovijo ustrezno varnost za nogometaša.

Eden Hazard in soigralci bodo zelo motivirani, saj je tekma v sredo edina priložnost za lovoriko v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Pri Arsenalu so zato želeli na zaplet opozoriti na poseben način, saj bi vsi nogometaši na ogrevanju pred tekmo nosili drese s številko in imenom svojega soigralca. A Uefa je prošnjo za takšno akcijo zavrnila, sklicevala se je na svoje pravilo, ki ne dovoljuje nošenja oblačil, ki vsebujejo napise s "politično, rasistično ali versko vsebino".

Emery trikrat osvojil Evropsko ligo s Sevillo

Trener Arsenala Unai Emery je bil strateg Seville ob zaporednih zmagah v tem tekmovanju v sezonah 2013/14, 2014/15 in 2015/16.

Olimpijski stadion v Bakuju so odprli leta 2015. Na evropskem prvenstvu leta 2020 bo gostil tri tekme. Objekt sprejme skoraj 70.000 gledalcev. Če bo vsaj približno poln, bodo podrli rekord obiska finala, zdajšnji je iz leta 1999, ko sta se v Moskvi pred 62.000 gledalci merila Parma in Marseille.

Le po 6.000 vstopnic za obe navijaški skupini

Navijači obeh ekip so jezni, ker so dobili le po 6.000 vstopnic. Prodaja je potekala spomladi, ko še ni bilo znano, kateri dve ekipi se bosta uvrstili v finale,

Glavni sodnik bo Italijan Gianluca Rocchi.