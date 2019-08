Dodi Lukebakio je trn v peti Bayerna. Lani je na Allianz Areni zabil tri gole v dresu Fortune iz Düsseldorfa, tokrat pa je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Dolgoletna prijatelja Ante Čović in Niko Kovač, nekdanja soigralca pri Herthi, sta se prisrčno pozdravila pred tekmo. Po 93 minutah je bil precej bolj zadovoljen trener Berlinčanov, ki je odlično debitiral na klopi Herthe. Vsaka točka na Allianz Areni je bonus, Berlinčani so zadnjič zmagali v Münchnu leta 1978 na starem olimpijskem stadionu.

Kovač je imel v kadru kar štiri igralce iz amaterske ekipe, kader je preozek in vse do 85. minute ni hrvaški strateg opravil niti ene menjave.

Lewandowski kronal veliko premoč Bayerna

Bayern, ki je osvojil zadnjih sedem naslovov nemškega prvaka, je pred 75.000 gledalci prevladoval in povedel v 24. minuti. Joshua Kimmich je v kazenskem prostoru zaposlil Serga Gnabryja, ki je z desne strani podal pred vrata, kjer je Robert Lewandowski z drsečim štartom potisnil žogo v mrežo.

Lukebakio znova zadel na Allianz Areni

Manuel Neuer je bil brez dela vse do 36. minute, ko je moral žogo pobrati iz mreže. Dodi Lukebakio se je odločil za strel s 25 metrov, žoga je zadela Vedada Ibiševića v hrbet, spremenila smer in prelisičila Neuerja. Belgijski napadalec, ki je bil rojen v Kongu, je lani zabelstel na Allianz Areni, ko je s hat-trickom zagotovil točko Fortuni iz Düsseldorfa (3:3).

Grujić ima zares trdo glavo

Le tri minute zatem je Ibišević z visoko žogo našel Marka Grujića, ki je trčil z Benjaminom Pavardom. Francoz se je še opotekal in s tem preprečil prepovedani položaj Grujića, ki je preigral še Neuerja in zatresel prazno mrežo. Po zadetku je zdravniška služba oskrbela Grujića in Pavarda, ki sta zares močno trčila z glavama.

Videosodnik opazil vlečenje za dres

Kingsley Coman je povzročal velike težave obrambi Herthe na levi strani. V 52. minuti je ušel in prišel sam pred Runeja Jarsteina, ki pa je odlično posredoval. V 58. minuti je Grujić v kazenskem prostoru povlekel Lewandowskega za dres in Poljak je padel po tleh. Sodnik Harm Osmers tega ni videl in igra se je nadaljevala. Kmalu se je oglasil videosodnik in Osmers si je ogledal posnetek ob stranski črti. Takoj je pokazal na belo točko in Lewandowski je z desno nogo poslal Jarsteina v napačno smer za izenačenje.

Silovit zaključni pritisk Bayerna (streli 17:6, koti 12:0) ni obrodil sadov. Corentin Tolisso je imel najlepšo priložnost za zmago v 72. minuti, ko s šestih metrov ni dobro zadel žogo po sijajni akciji Gnabryja.

Čović zelo zadovoljen s točko

"Vodili smo z 2:1 in prejeli smo gol z bele točke, kar nas jezi. Vse ostalo je bilo super. Zelo sem zadovoljen, predvsem v prvem polčasu smo igrali zares dobro. V drugem polčasu smo se preveč povlekli nazaj in Bayern je imel res veliko priložnosti," je bil nasmejan Čović.

Po poškodbi Saneja Bavarci povlekli rezervni načrt

Velika želja vodstva Bayerna je bil Leroy Sane. Ponudili so 110 milijonov evrov Manchester Cityju. Pep Guardiola, ki ga lani ni redno uvrščal v začetno enajsterico, ga je uvrstil v prvo postavo na tekmi Community Shielda proti Liverpoolu in nemški reprezentant se je poškodoval že po devetih minutah. Moral je na operacijo kolena in ne bo igral vsaj pol leta.

Rezervni načrt je bil Ivan Perišić, ki je tokrat sedel na tribuni, saj je ni imel pravice nastopa zaradi rumenih kartonov na zadnji tekmi Serie A v pretekli sezoni, ko je igral še za Inter.

Coutinho bo posojen do konca sezone, nato možen tudi odkup

Philippe Coutinho bo v nedeljo prišel v München in bo do konca sezone igral kot posojeni nogometaš Barcelone. Potoval je s Katalonci na uvodno prvenstveno tekmo v Bilbau, vendar ni bil uvrščen v kader. Direktor Guillermo Amor je potrdil dogovor z Bayernom o posoji. 27-letni Brazilec je januarja 2018 prišel v Barcelono iz Liverpoola za rekordnih 120 milijonov evrov.

"Imamo zelo dober odnos z Barcelono in srečen sem, da prihaja tako dober nogometaš. Dogovorili smo se tudi za odkupno klavzulo po koncu sezone. Zelo vesel sem se vrnil iz Barcelone. Vsi smo ga gledali na letošnji Copi Americi, kjer je blestel," je dodal športni dirketor Bayerna Hasan Salihamidžić.

"Zelo dobro ga poznam. To je izjemen igralec, ki nam bo močno pomagal do uspehov," je povedal Kovač.

Tudi obetavni Francoz Cuisance prihaja

Potrdil je še en prestop. Vezist Michael Cuisance se iz Borussie Mönchengladbach seli v München. Bavarci bodo nakazali okoli 10 milijonov evrov. Francoz je prav danes praznoval 20. rojstni dan.

