Heung Min Son se je takoj prijel za glavo in v solzah zapustil stadion. Foto: Reuters

Korejski zvezdnik se je takoj prijel za glavo, ko je videl, da je Gomes resno poškodovan in sodnik Martin Atkinson mu je v 79. minuti pokazal rdeči karton. Najprej je izvlekel rumenega, a se je takoj oglasil videosodnik. Igralci so se raje kar obrnili stran, tudi gledalci na tribuni Goodison Parka so se držali za glavo, saj je šlo za zares hudo poškodbo. Serge Aurier je molil za Portugalca in zdelo se je, da so vsi pozabili na boj vsaj za pet minut.

Andre Gomes zelo verjetno v letošnji sezoni ne bo več igral. Foto: Reuters

Prav izključeni Son je v 63. minuti sijajno zaposlil Deleja Allija, ki je prodrl v kazenski prostor in z diagonalnim strelom s 15 metrov poslal žogo v mrežo.

Tosun v 97. minuti izenačil z glavo

Zaradi več kot petminutne prekinitve, ko so zdravniki pregledali Gomesa in ga odnesli z zelenice, je bilo na sporedu še 12 minut sodnikovega dodatka. Lucas Digne je z leve strani podal pred vrata, kjer je Cenk Tosun z glavo priigral točko Evertonu.

Izbranci Marca Silve so šele na 17. mestu z 11 točkami. Zdaj imajo tri točke naskoka pred mesti, ki vodijo v Championship. Najslabše trenutno kaže Southamptonu, Norwichu in Watfordu.

Nogometaši Evertona tolažili Sona v garderobi

"Gomesa so takoj odpeljal v bolnišnico. To je zares težek trenutek za naš klub. Vsi bomo stopili skupaj. Tu ne gre za osvojeno točko, zmago ali poraz, zdravje je vedno na prvem mestu," je pojasnil trener Evertona Silva.

Trener gostov Mauricio Pochettino je dodal: "Zelo lepa gesta nogometašev Evertona, ki so prišli v našo garderobo in potolažili Sona. Vsi smo pretreseni zaradi poškodbe Gomesa. Želimo mu hitro okrevanje."

11. krog, nedeljski tekmi:

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 0:2 (0:0)

Söyüncü 57., Vardy 88.

EVERTON - TOTTENHAM 1:1 (0:0)

Tosun 97.; Alli 63.

RK: Son 79./Tottenham

Odigrano v soboto:

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED 1:0 (1:0)

King 45.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON 1:1 (1:0)

Aubameyang 21.; Jimenez 76.

ASTON VILLA - LIVERPOOL 1:2 (1:0)

Trezeguet 21.; Robertson 87., Mane 94.

BRIGHTON - NORWICH 2:0 (0:0)

Trossard 69., Duffy 84.

MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON 2:1 (0:1)

Agüero 70., Walker 86.; Ward-Prowse 13.

SHEFFIELD UNITED - BURNLEY 3:0 (3:0)

Lundstram 17., 43., Fleck 44.

WEST HAM - NEWCASTLE 2:3 (0:2)

Balbuena 73., Snodgrass 90.; Clark 16., Fernandez 22., Shelvey 51.

WATFORD - CHELSEA 1:2 (0:1)

Deulofeu 80./11-m; Abraham 5., Pulisic 55.