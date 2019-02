Iličić podal za vodilni gol, Atalanta nato izgubila prvič po 22. decembru

Juventus že v petek s 3:0 porazil Frosinone

Bergamo - MMC RTV SLO

23-letni Krzysztof Piatek je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa takole izenačil na 1:1. Na petih tekmah za Milan je dosegel že šest zadetkov, skupaj pa v letošnji Serie A 17. Foto: EPA

Nogometaši Milana so na derbiju 24. kroga Serie A po preobratu s 3:1 premagali Atalanto in proti neposrednemu tekmecu dosegli pomembno zmago v boju za 4. mesto. Rdeče-črni so v Bergamu niz neporaženosti v italijanskem prvenstvu podaljšali na sedem tekem.