Samir Handanović in soigralci so osvojili tri velike točke. Čez dva tedna jih čaka povratna tekma v Dortmundu, ki bo zelo verjetno ključna v boju za drugo mesto. Foto: Reuters

Samir Handanović je branil vso tekmo na San Siru. Izbranci Antonia Conteja so nujno potrebovali tri točke, saj so imeli le točko po dveh krogih.

Lautaro Martinez je v 22. minuti matiral Romana Bürkija po podaji Stefana de Vrieja. V sodnikovem dodatku prvega polčasa se je izkazal Handanović, ki je odbil nevaren strel Jadona Sancha z desne strani.

Antonio Candreva je potrdil prvo zmago Interja v skupini F. Foto: Reuters

Borussia je zapretila tudi v 64. minuti, ko Julian Brandt ni uspel ukaniti Handanovića. 17-letni Sebastiano Esposito je v 82. minuti ušel Matsu Hummelsu, ki ga je v kazenskem prostoru spotaknil. Martinez je z bele točke streljal preveč po sredini vrat in Bürki je žogo uspel odbiti. To ni bilo usodno za Inter, saj je zmago potrdil Antonio Candreva v 89. minuti po protinapadu in lepi podaji Marcela Brozovića.

Zmaga Barcelone v Pragi po avtogolu Olayinke

Na drugi tekmi skupine F je Barcelona zmagala v Pragi proti Slavii z 2:1. Lionel Messi je že v 3. minuti pokvaril vse načrte Čehov. To je bil že 113. gol Argentinca v Ligi prvakov. Podal je Arthur. Gostitelji so imeli tri lepe priložnosti za izenačenje, a vedno je bil na pravem mestu Marc-Andre ter Stegen.

Jan Boril je kronal odlično igro Slavie v 50. minuti. Čehi so uspeli ugoden izid 1:1 zadržati le sedem minut. Peter Olayinka je v 57. minuti dosegel avtogol, potem ko je Luis Suarez z desne strani poslal žogo pred vrata.

Michy Batshuayi je v 71. minuti zamenjal Tammyja Abrahama. Štiri minute pred koncem je dosegel odločilni zadetek. Foto: Reuters

Videosodnik razveljavil gol Promesa

Lanski polfinalist Ajax je sijajno začel tudi novo sezono Lige prvakov. V skupini H je prvi tekmi dobil s 3:0. Arena Johanna Cruyffa je bila razprodana. Motivirani Londončani so z odlično igro v zadnje pol ure prišli do zelo pomembnih treh točk, s tem so popravili uvodni spodrsljaj proti Valencii na Stamford Bridgeu.

V prvem polčasu je bil Ajax nevarnejši. V 36. minuti je Quincy Promes zatresel mrežo in se že veselil zadetka. Oglasil se je videosodnik in razveljavil gol zaradi minimalnega prepovedanega položaja. Stopalo je bilo nekaj centimetrov prek navidezne črte.

Dve odlični menjavi Lamparda

Po uri igre je Promes podal iz kota, Edson Alvarez pa je z glavo stresel prečko. Chelsea se je prebudil v zadnje četrt ure, ko je Frank Lampard v igro poslal Christiana Pulisica in Batshuayija. Američan je imel veliko priložnost deset minut pred koncem, a je malce zgrešil vrata.

Odločitev je padla v 86. minuti, ko je Pulisic z leve strani podal pred vrata, kjer je Batshuayi s petih metrov z levo nogo zabil žogo pod prečko.

Ikone v sodnikovem dodatku priigral prvo točko Lillu

Lille in Valencia sta se razšla z 1:1. Netopirji so povedli v 63. minuti, ko je Kevin Gameiro zaposlil Denisa Čeriševa. Rus je z močnim strelom z levo nogo zatresel mrežo. Valenica je tekmo končala z deseterico. Mouctar Diakhaby je bil izključen v 84. minuti, ko je v dveh minutah prejel dva rumena kartona. Francozom je točko zagotovil Jonathan Ikone v 95. minuti. 21-letni vezist je z izjemnim strelom z desnico zabil žogo pod prečko.

Alex Oxlade-Chamerlain, ki je izpustil skoraj celotno lansko sezono zaradi poškodbe kolena, je bil junak večera na Luminus Areni. Foto: Reuters

Oxlade-Chamerlain potopil Genk

V skupini E je Genk izgubil proti Liverpoolu z 1:4. Junak je bil Alexander Oxlade-Chamberlain, ki je zadel že v 2. minuti z diagonalnim strelom z 20 metrov. Evropski prvaki so imeli številne priložnosti. V 26. minuti je kapetan Genka Mbwana Samata z glavo izenačil, a je sodnik Slavko Vinčić po signalizaciji pomočnika gol razveljavil zaradi prekrška.



Redsi so se razigrali v drugem polčasu. Oxlade-Chamberlain je v 57. minuti zadel še enkrat. Po podaji Roberrta Firmina je z roba kazenskega prostora z zunanjim delom nogometnega čevlja velemojstrsko zavrtinčil žogo v mrežo. V 77. minuti je Sadio Mane povišal na 0:3 po podaji Mohameda Salaha. Egipčan je nato postavil končni zid po spretnem preigravanju v kazenskem prostoru. To je bil 21. gol Salaha v Ligi prvakov. Nigerijski napadalec Stephen Odey je dosegel častni zadetek za Belgijce.

Erling Braut Haaland je najboljši strelec Lige prvakov s šestimi zadetki. Norvežan je drugi najstnik, ki je zadel na uvodnih treh tekmah skupinskega dela. Pred njim je to uspelo le še Karimu Benzemaju. Foto: Reuters

Dva gola čudežnega dečka Haalanda nista bila dovolj

Salzburg je izgubil proti Napoliju z 2:3, dva gola za goste je dosegel Dries Mertens, obakrat pa je odgovoril Erling Braut Haaland. 19-letni Norvežan je doslej dosegel že šest golov in je najboljši strelec Lige prvakov. Veselje po golu Haalanda z glavo v 72. minuti se še ni poleglo, ko je Lorenzo Insigne odločil tekmo. Vstopil je osem minut pred tem.

Prva zmaga za Kampla in soigralce

V skupini G je Leipzig ugnal Zenit z 2:1. Kevin Kampl je odigral vseh 90 minut za rdeče bike. Povedli so Rusi v 25. minuti z zadetkom branilca Jaroslava Rakickega. V drugem polčasu sta Nemcem zmago zagotovila avstrijska reprezentanta Konrad Laimer v 49. in Marcel Sabitzer v 59. minuti.

Leipzig je bil v drugem polčasu precej boljši tekmec, priložnosti so se kar vrstile. Sabitzer je dosegel pravi evrogol, žogo si je v kazenskem prostoru zaustavil s prsmi in jo s 15 metrov z desnico poslal pod prečko.

Pizzi kaznoval veliko napako Lopesa

Benfica je ugnala Lyon z 2:1 in si priigrala prve tri točke. Odločilni zadetek je dosegel Pizzi štiri minute pred koncem. Vratar Francozov Anthony Lopes je žogo vrgel z roko naravnost na nogo Pizzija, ki je takoj streljal proti praznim vratom in žogo poslal v mrežo.

Chelsea zmagal v Amsterdamu

Skupina E:

SALZBURG - NAPOLI 2:3 (1:1)

Haaland 40./11-m, 72.; Mertens 17., 64., Insigne 73.

GENK - LIVERPOOL 1:4 (0:1)

Odey 88.; Oxlade Chamerlain 2., 57., Mane 77., Salah 87.

Lestvica: NAPOLI 3 2 1 0 5:2 7 LIVERPOOL 3 2 0 1 8:6 6 SALZBURG 3 1 0 2 11:9 3 GENK 3 0 1 2 3:10 1

Skupina F:

INTER - BORUSSIA (D) 2:0 (1:0)

Martinez 22., Candreva 89.

Martinez je v 83. minuti zapravil 11-m.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

SLAVIA PRAGA - BARCELONA 1:2 (0:1)

Boril 50.; Messi 3., Olayinka 57./ag

Lestvica: BARCELONA 3 2 1 0 4:2 7 INTER 3 1 1 1 4:3 4 BORUSSIA (D) 3 1 1 1 2:2 4 SLAVIA PRAGA 3 0 1 2 2:5 1

Skupina G:

RB LEIPZIG - ZENIT ST. PETERBURG 2:1 (0:1)

Laimer 49., Sabitzer 59.; Rakicki 25.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.

BENFICA - LYON 2:1 (1:0)

Silva 4., Pizzi 86.; Depay 70.

Lestvica: RB LEIPZIG 3 2 0 1 4:4 6 ZENIT ST. PETERBURG 3 1 1 1 5:4 4 LYON 3 1 1 1 4:3 4 BENFICA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H:

AJAX - CHELSEA 0:1 (0:0)

Batshuayi 86.

LILLE - VALENCIA 1:1 (0:0)

Ikone 95.; Čerišev 63.

RK: Diakhaby 84./Valencia