Fernandinho je sredi prvega polčasa na robu kazenskega prostora s prekrškom takole ustavil Josipa Iličića, Atalanta pa je z 11-metrovke povedla, toda na koncu ni imela razlogov za zadovoljstvo. Foto: Reuters

Kroos je v 18. minuti zatresel mrežo po podaji Edena Hazarda z notranjim delom stopala in tudi ob pomoči enega izmed domačih branilcev, ki je nekoliko preusmeril žogo. Že pred zadetkom se je moral dvakrat izkazati vratar Reala Thibaut Courtois. Gostje niso mogli računati na pomoč Garetha Bala in Luke Modrića, medtem ko je pri gostiteljih manjkal poškodovani Radamel Falcao.

Dybala rešil Juventus

Atletico Madrid je v skupini D naredil pomemben korak proti uvrstitvi v osmino finala, saj je doma premagal Bayer Leverkusen z 1:0. Edini zadetek je v 78. minuti z glavo dosegel rezervist Alvaro Morata po predložku z leve strani. Drugih priložnosti je bilo malo, Atletico še na šesti zaporedni tekmi v Ligi prvakov ni dosegel zadetka v prvem polčasu.

Sedem točk v tej skupini ima tudi Juventus, ki je z goloma Paula Dybale v 77. in 79. minuti z 2:1 strl odpor Lokomotiva Moskve. Dybala je dobil prednost v začetni postavi pred rojakom Gonzalom Higuainom. Argentinec je najprej lepo zadel z levico s 25 metrov, nato je bil uspešen še iz bližine po odbiti žogi gostujočega vratarja.

Objem strelca Alvara Morate in trenerja Atletica Diega Simeoneja. Bayer Leverkusen je po osmih krogih Bundeslige na devetem mestu, v Ligi prvakov pa je na uvodnih treh tekmah doživel tri poraze. Foto: Reuters

Dinamo blizu zmagi v Ukrajini

V skupini C sta se Šahtar in Dinamo Zagreb v Harkovu razšla z 2:2, oba imata po štiri točke. Hrvaški prvaki so bili ob koncu bližje zmagi, Dani Olmo je v 89. minuti z nizkim strelom zadel zunanji del vratnice.

Manchester City je gostil Atalanto, bil boljši s prepričljivih 5:1 in še tretjič zmagal. Josip Iličić je igral do 72. minute in s soigralci doživel tretji poraz.

Prva je zadetek sicer dosegla Atalanta, ki je bila na uvodu dvoboja pogumna in boljša. V 28. minuti je Bergamčane z 11-metrovke v vodstvo popeljal Ukrajinec Ruslan Malinovskij. Prekršek za strel z bele točke je nad dobro razpoloženim Iličićem storil Fernandinho. Jojo je pred tremi tedni na domačem srečanju proti Šahtarju zastreljal 11-m (1:2).

Hat-trick Sterlinga v 11 minutah

Šest minut pozneje je iz bližine izenačil Sergio Agüero. Z leve strani je pred vrata podal Raheem Sterling, Argentinec je samo podstavil nogo in spravil žogo med nogama vratarja Pierluigija Gollinija. V 38. minuti je City že vodil. Še enkrat je bil strelec Agüero, tudi on z 11-metrovke, potem ko je Andrea Masiello v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Sterlinga.

Ta je v 58. minuti po hitrem protinapadu s petih metrov s strelom pod prečko povišal na 3:1. Kmalu zatem je po lepi akciji več igralcev po levi strani in preigravanju zadel še enkrat. V 69. minuti je za hat-trick mrežo zatresel po predložku z desne strani, ko je le stegnil nogo pred Gollinijem in postavil končni izid.

Preobrat Bayerna v Pireju

V skupini B je Tottenham po polomu v prejšnjem krogu proti Bayernu (2:7) jezo stresel nad Crveno zvezdo in jo odpravil s 5:0, kar je njegova najvišja zmaga v Ligi prvakov. Bavarci so v Pireju proti Olympiacosu tako kot City najprej prejeli zadetek, a nato napravili preobrat in slavili s 3:2. Gola za 1:1 in 2:1 je v 34. in 62. minuti prispeval Robert Lewandowski. Najlepši zadetek je v 75. minuti z roba kazenskega prostora dosegel Corentin Tolisso, ki je povišal na 3:1.

Bayern se je tako izvlekel iz manjše krize, saj je v nemškem prvenstvu v zadnjih dveh krogih osvojil zgolj eno točko. Kljub temu bo moral popraviti igro v obrambi, saj je na zadnjih petih tekmah vselej prejel po dva zadetka. Olympiacos je bil v evropskih tekmovanjih na svojem stadionu neporažen kar deset srečanj.



Uspešen večer za Oblaka in Stojanovića

Skupina A:

CLUB BRUGGE - PARIS SG 0:5 (0:1)

Icardi 7., 63., Mbappe 61., 79., 83.

GALATASARAY - REAL MADRID 0:1 (0:1)

Kroos 18.

Lestvica: PARIS SG 3 3 0 0 9:0 9 REAL MADRID 3 1 1 1 3:5 4 CLUB BRUGGE 3 0 2 1 2:7 2 GALATASARAY 3 0 1 2 0:2 1

Skupina B:

TOTTENHAM - CRVENA ZVEZDA 5:0 (3:0)

Kane 9., 72., Son 16., 44., Lamela 57.

OLYMPIACOS - BAYERN 2:3 (1:1)

El Arabi 23., Guilherme 79.; Lewandowski 34., 62., Tolisso 75.

Lestvica: BAYERN 3 3 0 0 13:4 9 TOTTENHAM 3 1 1 1 9:9 4 CRVENA ZVEZDA 3 1 0 2 3:9 3 OLYMPIACOS 3 0 1 2 5:8 1

Skupina C:

ŠAHTAR - DINAMO ZAGREB 2:2 (1:1)

Konopljanka 17., Dodo 75.; Olmo 25., Oršić 60./11-m

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

MANCHESTER CITY - ATALANTA 5:1 (2:1)

Agüero 34., 38./11-m, Sterling 58., 64., 69.; Malinovskij 28./11-m

RK: Foden 83./Manchester City

Iličić (Atalanta) je igral do 72. minute.

Lestvica: MANCHESTER CITY 3 3 0 0 10:1 9 DINAMO ZAGREB 3 1 1 1 6:4 4 ŠAHTAR 3 1 1 1 4:6 4 ATALANTA 3 0 0 3 2:11 0

Skupina D:

ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 1:0 (0:0)

Morata 78.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

JUVENTUS - LOKOMOTIV MOSKVA 2:1 (0:1)

Dybala 77., 79.; Mirančuk 30.