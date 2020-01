Zlatan Ibrahimović je Milan hitro popeljal v zgornji del lestvice. Foto: EPA

38-letni napadalec je že začel reševati veliko krizo rdeče-črnih, ki so v spodnjem delu lestvice. Pogodbo je podpisal za pol leta z možnostjo podaljšanja za eno sezono. Med letoma 2010 in 2012 je dosegel 42 golov na 61 prvenstvenih tekmah. Danes se je torej veselil 43. zadetka v rdeče-črnem dresu v Serie A. Valter Birsa je sedel na klopi gostiteljev.

Šved je zapretil že po pol ure igre. Po podaji iz kota je streljal z glavo, a je bil Robin Olsen na pravem mestu.

Ibrahimović v polno proti Cagliarjiju

Drugi polčas se je začel sanjsko za Milan. Samu Castillejo je podal dolgo žogo v kazenski prostor Cagliarija, Rafael Leao je streljal z desno nogo, žoga pa se je od branilca gostiteljev odbila, preletela Olsena in končala v mreži.

V 64. minuti so navijači Milana dočakali veliki trenutek. Theo Hernandez je podal z leve strani v kazenski prostor, Ibrahimović pa je z natančnim diagonalnim strelom z levico postavil končni izid. Šved je osem minut pred koncem še enkrat zatresel mrežo Cagliarija, vendar je bil v prepovedanem položaju.

Pripravljen za največje tekme

"Zelo dobro se počutim. Pričakujem, da bom potreboval še nekaj tekem, da ulovim pravo formo. Na začetku tekme mi ni šlo po načrtih. Trenerja malce skrbijo moja leta, a to ni težava. V glavi sem pripravljen za največje tekme, telo pa bo sledilo možganom. Za napadalca je ključno, da zabija gole," je pojasnil Ibrahimović.

Samir Handanović se je izkazal z odličnim posredovanjem. Maksimalno se je iztegnil in uspelo mu je odbiti žogo. Foto: Reuters

Handanović ubranil strel Muriela z bele točke

Na večerni tekmi sta se Inter in Atalanta razšla brez zmagovalca (1:1). Gostitelji so povedli v 4. minuti, ko je Lautaro Martinez zadel z močnim strelom z desnico po podaji Romeluja Lukakuja.

V drugem polčasu so gostje iz Bergama prevzeli pobudo, imeli so veliko večjo posest žoge in izenačenje je viselo v zraku. Četrt ure pred koncem je bil natančen Robin Gosens, ki se je odlično znašel v gneči pred vrati. Z levico je s petih metrov poslal žogo v malo mrežico.

Tri minute pred koncem rednega dela je Alessandro Bastoni v kazenskem prostoru podrl rezervista Ruslana Malinovskega. Sodnik Gianluca Rocchi je takoj pokazal na belo točko. Luis Muriel je skušal z močnim strelom v desni kot Samirja Handanovića odločiti tekmo, a je odlični čuvaj mreže Interja iztegnil roko in žogo velemojstrsko odbil.

Immobile kaznoval veliko napake Ospine

Lazio je nadaljeval izjemen niz v zadnjih dveh mesecih. Deseta zaporedna zmaga je v Serie je klubski rekord. Rimljani so ugnali Napoli z 1:0, odločil je Ciro Immobile osem minut pred koncem. Odlični napadalec je odvzel žogo nespretnemu vratarju Davidu Ospini in jo iz obrata poslal v mrežo.

Ciro Immobile je odločil na Olimpicu. Lazio od 19. oktobra ni oddal niti točke. Foto: Reuters

Napoli ne najde poti iz krize. V petek so vodilni možje kluba iz Leipziga za 12 milijonov evrov pripeljali vezista Diega Demmeja, danes pa je zdravniške preglede opravil še Slovak Stanislav Lobotka. Celti bodo odšteli 20 milijonov evrov in še štiri milijone v bonusih.

Cutrone na posojo k Fiorentini

Fiorentina se je okrepila z napadalcem Patrickom Cutronejem. Član Wolverhamptona bo v Firencah igral kot posojen nogometaš. 22-letni Cutrone, ki se je na Otok preselil poleti iz Milana (90 tekem, 27 golov), je v Premier ligi dosegel le dva zadetka na 12 tekmah.

Prihod Cutroneja povezujejo tudi z morebitnim odhodom skoraj 60 milijonov evrov vrednega Federica Chiese. Lastnik Fiorentine Rocco Commisso je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da če si želi Chiesa oditi, lahko gre.

19. krog:

CAGLIARI - MILAN 0:2 (0:0)

Leao 46., Ibrahimović 64.

Birsa (Cagliari) je bil na klopi.

LAZIO - NAPOLI 1:0 (0:0)

Immobile 82.

INTER - ATALANTA 1:1 (1:0)

Martinez 4.; Gosens 75.

Handanović je branil vso tekmo in v 88. minuti obranil strel Muriela z 11-m. Iličić (Atalanta) je igral vso tekmo.

Nedelja ob 12.30:

UDINESE - SASSUOLO

Ob 15.00:

FIORENTINA - SPAL

SAMPDORIA - BRESCIA

TORINO - BOLOGNA

Ob 18.00:

VERONA - GENOA

Ob 20.45:

ROMA - JUVENTUS

Ponedeljek ob 20.45:

PARMA - LECCE