Rezervist Haris Kadrić je dosegel edini zadetek za Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Primož Gliha je v primerjavi s prijateljsko tekmo proti Švici v petek (Slovenija je zmagala z 2:1) tokrat moral sestaviti postavo brez strelcev obeh golov v Aarau Žana Celarja in Jana Mlakarja.

Mladi Slovenci so v 14. minuti prek Luke Štora prišli do prve priložnosti, po njej pa so bili Gruzijci boljši tekmec. V 32. minuti so ob nezbrani domači obrambi in Adamu Gnezdi Čerinu zadeli po strelu osrednjega branilca Lohošvilija.

Precej boljši v drugem polčasu

V drugem polčasu so bili Slovenci precej boljši. V 52. minuti je Egzon Kryeziu stresel prečko, v 63. minuti pa je rezervist Haris Kadrić izkoristil podajo Adisa Hodžića z desne strani in neodločnost gruzijskega vratarja.

V zadnjih 10 minutah so gostje pritisnili na gol, ki ga je branil Domen Gril, a je slovenski vratar skupaj s soigralci odbil vse napade.

Prijateljska tekma (U-21), Lendava:

SLOVENIJA - GRUZIJA 1:1 (0:1)

Kadrić 64.; Lohošvili 32.

Slovenija: Gril, Rogelj (62./Hodžić), Koblar, Zaletel, Zec, Brekalo, Pišek (46./Kryeziu), Horvat (46./Valenčič), Petrovič, Gnezda Čerin, Štor (45./Kadrić).

Gruzija: Buliskeria, Kobouri, Lohošvili, Patsatsia, Ninua, Kutsia, Lakveheliani, Mali, Arabidze, Kokhreidze, Spanderašvili.

Sodnik: Bojan Merik (Odranci)