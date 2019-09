Nogometaši Radomelj se veselijo velikega uspeha skupaj z navijaško skupino Mlinarji, ki je glasno navijala vseh 125 minut. Foto: MMC RTV SLO

Goričani, ki so v pretekli sezoni prvič izpadli iz prvoligaške druščine, so povedli v 23. minuti. Nigerijec Bede Osuji je po dolgi podaji Jake Kolenca sijajno podstavil levico in žogo s 15 metrov poslal v mrežo. Sedem minut pred odmorom je Lamin Colley ušel po desni strani. Gostiteljem ga ni uspelo dovolj hitro pokriti in 26-letni Gambijec je z diagonalnim strelom z desnico povišal na 0:2.

V 38. minuti je Matic Ahačič z leve strani podal pred vrata, kjer je Sacha Varga ob bližnji vratnici poslal žogo v mrežo. Dve minuti pred odmorom je Anže Pišek z močnim diagonalnim strelom z levico z 20 metrov izenačil na 2:2.

V drugem polčasu sta mreži mirovali in na vrsti je bilo dodatnih 30 minut. Odločitev je padla v 104. minuti, ko je v gneči v kazenskem prostoru Gorice najbolje reagiral kapetan Cerar, ki je najprej stresel prečko, odbito žogo pa poslal v mrežo za veliko veselje na tribunah.

Visoka zmaga Celjanov

Nogometaši Celja so v Tolminu zmagali kar s 6:0. Dvakrat je bil natančen Luka Kerin, Žan Benedičič, Ivan Božić, Gašper Koritnik in Jakob Novak pa so zadeli po enkrat.

Osmina finala:

TKK Tolmin - CELJE 0:6 (0:2)

280; Benedičič 17., Božić 32., Kerin 49., 80., Koritnik 62., Novak 74.

KALCER RADOMLJE - Gorica * 3:2 (2:2, 2:2)

300; Varga 38., Pišek 43., Cerar 104.; Osuji 23., Colley 35.

* - po podaljšku

Kalcer Radomlje: L. Cerar, Jazbec, Varga, L. Cerar (119.Stariha Laban), Pišek, Ahačič (87./Nikolić), Trdin, Vrandečič (77./Jakovljević), Poglajen, Brolih, Gojak (68./Zabukovnik).

Gorica: Marjanović, Kolenc, Gulič (46./Marinič), Osuji, Volarič (79./Hodžić), Colley, Jermol, Kavčič (106./Trivunović), Tomiček, Paljk (91./Kavčič), Lišušček

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Ob 18.00:

NAFTA 1903 - KRŠKO

Sreda, 18. septembra, ob 15.30:

TRIGLAV - MURA

BRDA - DOMŽALE

Ob 16.30:

KOPER - MARIBOR

Ob 17.00:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA

Četrtek, 19. septembra, ob 16.30:

OLIMPIJA - RUDAR