Kek je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so Poljski prizadejali prvi poraz v kvalifikacijah, hkrati pa ji zabili tudi sploh prva gola.

Matjaž Kek je Slovenijo popeljal do zmage, s katero je znova povsem v igri za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Foto: BoBo

Kek fante motiviral tudi s Pogačarjem in Rogličem

"Šli smo najprej na glavo, nato pa smo pokazali še kvaliteto. V pravem trenutku smo dali gol, potem je bilo še vztrajanaje. Dobili smo nagrado, ki smo jo iskali. Jasno je bilo, da je bilo na začetku malo nervoze, poln stadion, tudi vložek je bil velik. Fante smo uspeli umiriti, popoldne sem jim povedal, da sem užival, kako ste se dva Slovenca peljala na Vuelti in to sem jim povedal. Fantje so to vzeli pozitivno. In tudi ob njihovi predstavi sem užival," je analiziral Kek

Zdaj me zanima samo Izrael

In nadaljeval. "To je velika zmaga po dolgem času, je tudi zmaga za Beneta (Igorja Benedejčiča, op. a.), ki se je vrnil. Zagotovo ta tekma lahko prinese veliko dobrega, lahko pa tudi slabo, če si 'budala'. Zdaj me zanima samo Izrael in kako fante umiriti. Mogoče se je reprezentančni nogomet s to zmago vrnil v Slovenijo, zato bi izkoritstil to priložnost in gledalce pozval, naj pridejo še v ponedeljek," je zaključil Kek.

Struna: Pokazali smo, da če hočemo, lahko

Aljaž Struna je v najboljšem možnem trenutku dosegel svoj prvi gol za reprezentanco. "Niti se ne spomnim, kako se je zgodilo. Jaz sem šel na drugo vratnico, tako kot smo delali na treningu, žoga se je odbila do mene in sem zabil," je opisoval zadetek Pirančan v in dodal: "Zelo dobro smo jih zaustavili. Pokazali smo, da če hočemo, lahko. Občutki so zelo lepi, ker smo na najtežji tekmi pokazali pravi obraz. A zdaj ne sme biti evforije, saj je čez nekaj dni nova tekma."