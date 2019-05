Znani so rezultati licenciranja klubov #PLTS za naslednjo sezono. Tudi letos osem evropskih licenc. pic.twitter.com/KiIaFGGOV8 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) May 3, 2019

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2019/20 je pravočasno vložilo vseh deset klubov Prve lige. Na prvi stopnji je bilo uspešnih devet prvoligašev z izjemo Krškega. Osem klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne UEFA licence (NK Triglav Kranj in NK Krško sta vložila vlogi samo za 1. SNL). Vseh osem je bilo uspešnih.



Vloge je na prvi stopnji obravnavala Komisija NZS-ja za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS-ja. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in odločala ob doslednem upoštevanju Pravilnika NZS-ja in UEFE za licenciranje nogometnih klubov, UEFA-standarda, sklepov organov NZS-ja in UEFE, so sporočili z zveze.