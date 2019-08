Nogometaši Maribora so v Stockholmu sicer izgubili povratni obračun 2. predkroga letošnje Lige prvakov proti AIK-ju (3:2), a so zaradi zadetka v gosteh več od nasprotnika napredovali v naslednji krog tekmovanja! Odločilni zadetek je v 117. minuti dosegel Alexandru Cretu. Foto: Reuters

"Igramo 115 minut in rečem Požegu Vancašu: Pa kdo nas bo izločil! Ko sem si jih ogledal po 1. krogu kvalifikacij, sem videl, da so se mučili z Armenci. Nisem hotel govoriti naglas, da se ne bi preneslo v slačilnico. Smo bolje pripravljeni od njih, ležali so po tleh ... Težka tekma je bila, saj ste videli. Vam je bilo, verjamem, še težje gledati. Nam je bilo sicer v redu igrati, poskusiš, boriš se ... Šele čez dva ali tri dni bo vse prišlo za nami. Imamo pa res super priložnost, da letos ostanemo v Evropi," je po uspehu Maribora v 2. krogu kvalifikacij Lige prvakov (čeprav je AIK zmagal s 3:2, se je v nadaljnji krog prebil Maribor) pred mikrofonom Radia Slovenija povedal Viler, podajalec pri odločilnem golu.

Krstni zadetek v idealnem trenutku

Zadetka za Maribor sta v Stockholmu dosegla Andrej Kotnik in Alexandru Cretu. Kotnik (pred točno štirimi meseci je okrepil Maribor) je zabil prvi gol v vijoličastem dresu: "Prej se kar ni posrečilo in žoga ni šla noter, zdaj pa mi je uspel zadetek v pravem času. Žoga je prišla do mene, zadel sem iz obrata. Nervozna tekma je bila, zato se zdaj čuti veliko olajšanje. Dogovoriš se za neko taktiko, potem pa te goli malo znervirajo in moraš prilagoditi sistem. Ni lahko, če takoj na začetku tekme oziroma na začetku drugega polčasa dobiš zadetek. Dobro smo prenesli vse skupaj in se je obrnilo nam v korist. Tudi malo sreče moraš imeti na takšnih tekmah."

Parkirali avtobus, a to Maribora ni zmedlo

AIK-ovo obrambo ni bilo lahko prebiti. "To smo vedeli že prej. Tudi na prvi tekmi so igrali podobno, na te dolge žoge, in poskušali narediti nekaj s skokom in se potem vrniti v obrambo in pred gol 'parkirati avtobus'. Težko je to prebiti. Nekako smo poskušali s streli od daleč in z neko kombinatoriko in – uspelo nam je." Ko je V 116. minuti Jasmin Mešanović skorajda zatresel švedsko mrežo, je Kotnik kar otrpnil: "Tam sem po mojem izgubil deset let življenja, ampak, sem verjel do konca. Moraš verjeti, če hočeš zmagati."

Cretu: Sem zabil in sem srečen

Junak večera Alexandru Cretu (odločilen zadetek je dosegel v 117. minuti, tri minute pred iztekom podaljška) je po "navodilih" novinarjev najprej v slovenščini povedal: "Sem zabil in sem srečen." V angleščini je nadaljeval: "Težka tekma. Ko prideš sem na ta stadion, veš, da ne bo lahko. Imajo odlično ekipo z dobrim trenerjem, so švedski prvaki in bi morali igrati vsaj v 3. krogu kvalifikacij. Predvsem Henok Goitom je neverjeten. Naši obrambni in vezni igralci so opravili veliko delo in napredoval je tisti, ki je bil bolje pripravljen. Resda so povedli z 1:0, toda mi smo nadzirali tekmo, imeli smo posest. Če igraš doma, moraš za preboj v Ligo prvakov ustvarjati večji pritisk."

Na prvi tekmi z Rosenborgom bo moral počivati

Za Romuna, ki je v Maribor (iz Olimpije) prišel lani, je to šele drugi zadetek v vijoličastem dresu: "Ne dosežem veliko golov, dosegam pa pomembne." 27-letni Cretu je poudaril, da je Maribor sicer velik klub z izkušnjami v Ligi prvakov, vsekakor pa mu sinoči ni bilo lahko: "Ni enostavno, če dobiš lahek gol že v 4. minuti. Veš, da moraš zadeti, pri tem pa tekmecu puščaš več prostora." O naslednji evropski oviri, Rosenborgu, Cretu pravi, da bo treba v sredo nujno zmagati: "Spet se bo treba boriti. Na prvi tekmi zaradi rumenih kartonov ne bom igral. Moramo zmagati doma, v gosteh pa nam potem zadostuje remi."