Ciru Immobilu ni uspelo zatresti milanske mreže. Foto: EPA

Ekipi sta se v polfinalu srečali že drugo leto zapored. Lani so se uvrstitve v finale veselili Milančani - obe tekmi sta se končali z neodločenim izidom (0:0), tako da so o finalistu odločale enajstmetrovke. Lazio je do polfinala prišel prek Novare in Interja, Milan pa prek Sampdorie in Napolija. To je bil sicer 19. obračun Lazia in Milana v Coppa Italia.

Pozdrav nekdanjih nogometašev, zdaj trenerjev Milana in Juventusa - Gennaro Gattuso in Simone Inzaghi. Foto: EPA

Čeprav je Milan imel večjo posest žoge v prvem polčasu (54/46), je prvi polčas na Stadiu Olimpicu minil v znamenju sinjemodrih gostiteljev, ki so bili konkretnejši v napadu. Nizali so priložnosti - Patric je v 25. minuti sprožil močan strel, ki je končal mimo leve vratnice, dve minuti pozneje je globinsko podajo Romula v kazenskem prostoru sprejel Ciro Immobile, a je preslabo meril, tudi Sergej Milinković-Savić je dvakrat zapretil, v 37. minuti je streljal z okoli 20 m, žoga je za nekaj cm švignila mimo vrat, v 39. minuti je Marco Parolo streljal mimo leve vratnice, - , a nobena izmed njih se ni znašla za hrbtom vratarja Milana Gianluigija Donnarumme.

Milan je čakal vse do 50. minute na resnejšo priložnost - Krzysztof Piatek je sprejel odlično podajo v kazenskem prostoru, prišel je do strela, a ga je nogometaš Lazia blokiral.

Luigi Donnarumma je imel veliko dela na prvi polfinalni tekmi. Foto: EPA

V 66. minuti se je žoga odbila do Milinkovića-Savića, ki je takoj močno streljal z okoli 20 m, meril je v desni spodnji kot, na pravem mestu pa je bil Donnarumma. Takoj zatem je Joaquin Correa uspešno prodiral, preigral je obrambo Milana, znašel se je sam pred Donnarummo, a se je ta ponovno izkazal z obrambo.

V 80. minuti je Immobile pognal navijače na noge in ogrozil Donnarummo, ko je zadel okvir vrat, a bil je v prepovedanem položaju.

V 88. minuti je priložnost Milana zapravil Piatek, ko je z glavo streljal z 11 m, žoga je končala visoko nad vrati.

ITALIJANSKI POKAL

POLFINALE, prvi tekmi

LAZIO - MILAN 0:0

Lazio: Strakosha, Bastos, Acerbi, Patric, Lulić, Milinković-Savić, Leiva, Parolo (73./Alberto), Romulo (90./Marušić), Immobile (81./Caicedo), Correa.

Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Kessie (29./Calhanoglu), Bakayoko, Paqueta (85./Biglia), Suso (73./Castillejo), Piatek, Borini.

Sodnik: Daniele Orsato

Sreda ob 21.00:

FIORENTINA - ATALANTA

Povratni tekmi bosta 24. aprila.