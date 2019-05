Od Barcelone se je legendarna šestica, Xavi Hernandez, poslovil s trojno krono, skupaj pa je izvrstni vezist v karieri osvojil kar 31 lovorik. Foto: Reuters

"To je moja zadnja sezona v igralski karieri, ampak se veselim, saj me zanima, kaj mi prinaša prihodnost v trenerski vlogi. Moja trenerska filozofija odraža slog, ki smo ga dolga leta razvijali pod vplivom Johana Cruyffa in La Masie, prikaz tega pa je način igranja Barcelone. Rad vidim, da ekipe prevzemajo pobudo na igrišču, igrajo napadalen nogomet in se vrnejo k bistvu, kar smo vsi ljubili že v otroških dneh – posesti žoge," je dejal Xavi, ki od leta 2015 igra za katarski Al Sadd.

Xavi. Delivering when it matters most

06

09

11

15#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/P0K0m4qFuh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2019

Leta 1991, ko je bil star 11 let, se je pridružil Barceloni. V prvo ekipo je prišel leta 1998, kasneje pa je postal motor katalonskega ponosa, ko je ta dosegel največje uspehe v klubski zgodovini. Xavi, ki ga je odlikovalo izjemen pregled na igro, občutek za podaje in nadzor nad žogo, je z Andresom Iniesto tvoril izjemno navezo na sredini igrišča. Z Barco je štirikrat osvojil Ligo prvakov in osemkrat špansko prvenstvo. Prav tako je bil motor španske reprezentance v času njenih največjih uspehov, ko je postala dvakrat evropski in leta 2010 svetovni prvak.

Zdaj se bo torej posvetil trenerskemu poslu, katalonski mediji, ki nestrpno čakajo, kakšna bo prihodnost "enega najbolj inteligentnih vezistov do zdaj" v novi vlogi, pa že dalj časa pišejo, da bo zagotovo slej kot prej dobil priložnost tudi na klopi "svoje" Barcelone. Klub je zapustil leta 2015, potem ko je bluagrana kot prva do zdaj drugič osvojila trojček, Xavi pa je tedaj v kapetanski vlogi dvignil pokal za naslov španskega prvaka, kraljevi pokal in trofejo v Ligi prvakov. Še vedno je s 769 nastopi v dresu Barce klubski rekorder.