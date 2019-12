Serge Gnabry in Joshua Zirkzee sta zrežirala zadnji dve zmagi Bayerna. Foto: Reuters

Trener Bavarcev Hansi Flick je imel na klopi same mlade upe, potem ko je že pred odmorom vstopil Jerome Boateng namesto poškodovanega Javija Martineza. Španec bo zaradi poškodbe mišice počival šest tedenov. Gostje so se na Allianz Areni branili z vsemi močmi, ura pa je hitro tekla. Navijači so bili že nestrpni, ko je Flick v 83. minuti v igro poslal 18-letnega Nizozemca, ki je v sredo v Freiburgu v 92. minuti priigral tri velike točke, potem ko je bil v igri le 104 sekunde.

Zirkzee rešil štiri točke v treh dneh

Tokrat je bil na zelenici dve minuti in pol, ko je Thomas Müller z desne strani podal v kazenski prostor. Serge Gnabry in Zirkzee sta se skoraj zaletela, a je najstnik prišel do strela z 12 metrov z desnico in žoga je končala v mreži. 75.000 gledalcev je bilo navdušenih, gostje pa so morali kreniti v napad. Robert Lewandowski je z glavo zaposlil Gnabryja, ki je z levico s 15 metrov postavil končni izid minuto pred koncem.

Nogometaši Leipziga so tudi brez poškodovanega Kevina Kampla potrdili jesenski naslov. Foto: EPA

Zelo okrnjen igralski kader so imeli na voljo serijski nemški prvaki in jasno je bilo, da naloga ne bo lahka. Volkovi so zapretili po četrt ure, ko se je Felix Klaus znašel sam pred Manuelom Neuerjem, ki je žogo odbil. Bavarci so imeli že v prvem polčasu veliko premoč, a so gostje dobro pokrivali najboljšega strelca Bundeslige Lewandowskega. David Alaba je zapretil s prostega strela, Müller in Gnabry pa nista bila natančna.

V 53. minuti se je izkazal vratar gostov Koen Casteels s parado po strelu Coutinha. Wolfsburg se je disciplinirano branil in čakal na svojo priložnost. Maximilian Arnold je prišel do strela v 81. minuti, vendar je zadel Boatenga in žoga se je odbila v kot. Vse je že kazalo na delitev točk, a znova je imel zadnjo besedo Zirkzee, ki je tako v treh dneh priigral štiri točke in Bavarci za Leipzigom zaostjajo za štiri točke. 9. februarja rdeči biki prihajajo na Allianz Areno.

32-letni Julian Nagelsmann je presegel pričakovanja v Leipzigu. Apetiti so hitro narasli in navijači že sanjajo o prvem naslovu nemškega prvaka. Foto: EPA

Flick zelo verjetno na klopi tudi spomladi

"Nismo blesteli, a tri točke so izjemno pomembne. Vedel sem, da ima Zirkzee odličen občutek v kazenskem prostoru. Devet točk iz zadnjih treh tekem nam omogoča miren odmor," je pojasnil 54-letni Flick, ki ga čaka še setsanek z vodstvom kluba. Zelo verjetno bo sedel na klopi Bayerna tudi spomladi.

Sanjska jesen za Leipzig

Leipzig je bil jeseni najboljša ekipa Bundeslige, izgubil je le dve tekmi in s 37 točkami je zasluženo na vrhu. Trener Julian Nagelsmann, ki je prišel poleti iz Hoffenheima, je preporodil rdeče bike, ki so tudi v osmini finala Lige prvakov.

Na zadnji tekmi jesenskega dela v prvem polčasu ni šlo po načrtih. Augsburg je izkoristil že prvo priložnost na tekmi, ko je Florian Niederlechner iz bližine poslal žogo od prečke v mrežo.

Andrej Kramarić je še poglobil krizo dortmundske Borussie, ki je zelo zaostala za pričakovanji. Foto: Reuters

V nadaljevanju so imeli gostitelji ogromno premoč, priložnosti so se vrstile, vse do 68. minute pa so čakali na izenačenje. Konrad Laimer je unovčil napako obrambe Augsburga in s 15 metrov z desnico zavrtinčil žogo v mrežo. Deset minut pred koncem je Patrik Schick z glavo poskrbel za preobrat, končni izid pa je postavil rezervist Yussuf Poulsen po sijajni akciji Tima Wernerja.

Kramarić šokiral Borussio

V petek zvečer je nov grenek poraz doživela dortmundska Borussia, Hoffenheim je bil boljši z 2:1. Črno-rumeni so povedli z golom Maria Götzeja v 17. minuti in imeli vse pod nadzorom. Nikakor ni uspeli povišati prednosti in kazen je prišla v 79. minuti, ko je Sargis Adamjan izenačil. Armenec je tri minute pred koncem z leve strani tudi podal v kazenski prostor, kjer je Andrej Kramarić z glavo priigral tri točke Hoffenheimu.

17. krog:

HOFFENHEIM - BORUSSIA (D) 2:1 (0:1)

Adamjan 79., Kramariæ 87.; Götze 17.

BAYERN - WOLFSBURG 2:0 (0:0)

Zirkzee 85., Gnabry 89.

RB LEIPZIG - AUGSBURG 3:1 (0:1)

Laimer 68., Schick 79., Poulsen 89.; Niederlechner 8.

Kampl (Leipzig) je poškodovan.

MAINZ - BAYER LEVERKUSEN 0:1 (0:0)

Alario 93.

RK: Wendell 71./Bayer

SCHALKE - FREIBURG 2:2 (1:0)

Serdar 26., Kutucu 80.; Petersen 54./11-m, Grifo 67./11-m

KÖLN - WERDER 1:0 (1:0)

Cordoba 39.

Danes ob 18.30:

HERTHA - BORUSSIA (M)

Nedelja ob 15.30:

FORTUNA DÜSSELDORF - UNION BERLIN

Ob 18.00:

PADERBORN - EINTRACHT