Joshua Orobosa Zirkzee se je rodil 22. maja 2001. Torej en dan pred zmago Bayerna v finalu Lige prvakov na San Siru proti Valencii po streljanju enajstmetrovk. Takrat je Oliver Kahn obranil strel Zlatka Zahovića v tretji seriji. Foto: Reuters

Bavarci so si v jesenskem delu privoščili številne spodrsljaje in pogled na lestvico Bundeslige je bil v zadnjih tednih zares nenavaden. Zaradi številnih poškodb je imel Flick na klopi same mlade nogometaše in potegnil je pravo potezo. Z zmago so Bavarci na tretjem mestu in so le še štiri točke za vodilnim Leipzigom. Prehiteli so tudi Borussio Dortmund, ki velja za glavnega tekmeca v boju za "solatni krožnik".

Müller zadel vratnico

Flick se je odločil za zelo napadalno usmerjeno postavo. Philippe Coutinho in Thomas Müller sta oba začela od prve minute. Z visokim ritmom in hitro kombinatoriko so bili Bavarci vseskozi nevarni na začetku srečanja. Coutinho je v 2. minuti z lobom že ukanil vratarja Marka Fleekna, a je branilec Manuel Gulde žogo izbil pred golovo črto. V 7. minuti je Müller iz bližine stresel vratnico.

Hitro Davis našel Lewandowskega

Po četrt ure je hitri Alphonso Davies ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je Robert Lewandowski z drsečim štartom potisnil žogo v mrežo. Freiburg je bil nemočen, Bavarci so sijajno pokrivali igralci po celotnem igrišču in drugi gol je visel v zraku.

Takega ritma ni mogoče zdržati 90 minut in gostitelji so se po pol ure otresli pritiska. Lucas Höler in Vincenzo Grifo sta imela veliki priložnosti, obakrat pa se je s parado izkazal Manuel Neuer.

Freiburg boljši v drugem polčasu

Drugi polčas je Freiburg začel odločno. Kultni trener Christian Streich, ki ima v Freiburgu prav poseben status (ekipo bi vodil tudi v primeru izpada v drugo ligo), se je zavedal, da so serijski nemški prvaki zelo ranljivi. Janik Haberer je po uri igre lepo zaposlil razigranega Grifa, ki je z desnico ukanil Neuerja. Žogo je od tal poslal tik ob vratnici v mrežo.

Bayern je deloval raztreseno. V 78. minuti je Gnabry z glavo zatresel mrežo, a je bil ped tem Lewandowski v prepovedanem položaju. Freiburg je bil nevarnejši, saj je imel veliko prostora. Avstralec Brandon Borrello je imel na desnici tri točke, a je iz ugodnega položaja streljal daleč prek vrat.

Zikrzee zadel po 104 sekundah na zelenici

Flick je pogledal na klop in videl, da ima na voljo le še mlade igralce in branilca Jeroma Boatenga. Le Zirkzee je bil napadalec in prvič je stopil na zelenico v nemškem prvenstvu.

Gnabry je v 92. minuti našel Zirkzeeja, ki je z desnico poslal žogo med nogama Flekkna v mrežo. Na igrišču je bil le 104. sekunde. Postal je najmlajši strelec v letošnji sezoni v Bundesligi. Po tekmi je seveda Nizozemec naredil "selfie", to je bil res sanjski debi med nemško elito.

Ko so gostitelji vse moči usmerili v napad, je Gnabry stekel sam proti vratom v 95. minuti po podaji Thiaga. Prvi strel je Flekken še odbil, nato pa je z desetih metrov postavil končni izid.

Flick: Bili smo blizu poraza, zmaga je srečna

"Zirkzee je pravi napadalec. Tri tedne trenira z nami in dobro sem vedel, da je pred vrati spreten. Hitro napreduje in na klopi nismo imeli nobenega drugega igralca, ki je napadalno usmerjen," je menjavo pojasnil 54-letni Flick, ki se je zavedal, da je bila to zares srečna zmaga.

"V prvem polčasu bi morali zadeti vsaj trikrat. Nismo bili učinkoviti in Freiburg je v drugem polčasu prevladoval. Bili smo blizu poraza, a smo zadržali 1:1 in na koncu smo srečno zmagali. Ob koncu jesenskega dela se pozna, da smo odigrali že zares veliko tekem in nosilci igre nimajo več energije za tako zahtevne tekme. V četrtek bodo imeli igralci prosto," je še dodal Flick, ki bo zelo verjetno tudi v spomladanskem delu sedel na klopi Bayerna.

Leipzig po točki v Dortmundu blizu jesenskega naslova

V pravi poslastici na stadionu Westfalen sta se dortmundska Borussia in RB Leipzig razšla z deltvijo točk (3:3). V prvem polčasu so bili črno-rumeni precej boljši in zasluženo so povedli z 2:0. Izjemni napadalec Timo Werner je v šestih minutah nadaljevanja z dvema zadetkoma vrnil rdeče bike v igro. Po golu Jadona Sancha je znova bolje kazalo Borussii, a je rezervist Patrik Schick z levico postavil končni izid v 78. minuti.



Trener Leipziga Julian Nagelsmann je bil po tekmi nasmejan. Če bodo njegovi izbranci v soboto doma premagali Augsburg, bodo osvojili jesenski naslov.



"Klinsi" preporodil Hetrho

Jürgen Klinsmann je hitro preporodil Hertho. Nekdanji sijajni napadalec je hitro opazil, da lahko osvaja točke le z disciplinirano igro. Drugič zapored se je veselil zmage z 1:0 in Berlinčani so zapustili rep lestvice. V Leverkusnu je bil Bayer nevarnejši, a ni bil učinkovit. Odločitev je padla v 64. minuti, ko je branilec Karim Rekik v drugem poskusu matiral vratarja Lukasa Hradeckega.



Pizarro: Naša predstava je bila sramotna

Werder je v veliki krizi. Poraz proti Mainzu z 0:5 je dokaz, da se bodo Bremenčani spomladi borili za obstanek. Napadalec Robin Quaison je že v prvem polčasu zabil hat-trick. Še nikoli v zgodovini Bundeslige ni Werder na stadionu ob reki Weser zaostajal z 0:4.



"Zares smo se znašli v težkem položaju. Naša predstava je bila sramotna. Ni opravičila! Zdaj je treba vse skupaj temeljito analizirati. Prepričan sem, da bomo spomladi prikazali pravi obraz in se rešili iz težkega položaja," je poudaril veteran Claudio Pizarro.



16. krog:

WERDER – MAINZ 0:5 (0:4)

Quaison 10., 19., 38., Pavlenka 15./ag, Mateta 81.

BORUSSIA (D) – RB LEIPZIG 3:3 (2:0)

Weigl 23., Brandt 34., Sancho 55.; Werner 47., 53., Schick 77.

AUGSBURG – FORTUNA (D) 3:0 (1:0)

Max 32., 72., Jedvaj 61.

UNION BERLIN – HOFFENHEIM 0:2 (0:0)

Bebou 56., Baumgartner 91.

BAYER LEVERKUSEN – HERTHA 0:1 (0:0)

Rekik 64.

EINTRACHT – KÖLN 2:4 (2:1)

Hinteregger 6., Paciencia 30.; Hector 44., Bornauw 72., Drexler 81., Jakobs 94.

BORUSSIA (M) – PADERBORN 2:0 (0:0)

Plea 46., Stindl 67./11-m

WOLFSBURG – SCHALKE 1:1 (0:0)

Mbabu 82.; Kabak 51.

FREIBURG – BAYERN 1:3 (0:1)

Grifo 59.; Lewandowski 16., Zirkzee 92., Gnabry 95.