Ansu Fati in Frenkie de Jong sta stebra prihodnosti Barcelone. Foto: EPA

Fati, ki je odločilni gol za zmago Kataloncev zabil le minuto po vstopu v igro, je izboljšal prejšnji rekord ganskega napadalca Petra Ofori-Quaya. Ta se je leta 1997 v Ligi prvakov vpisal med strelce v dresu Olympiakosa pri 17 letih in 195 dneh.

Barcelona je prejšnji teden z nogometnim draguljem podpisala novo, izboljšano pogodbo, s katero bo krilnega napadalca imela v svojih vrstah vsaj do junija leta 2022 z možnostjo podaljšanja še za dve leti. Ob tem je s 100 na 170 milijonov evrov narasla tudi odkupna klavzula. Ko bo Fati podpisal profesionalno pogodbo kot polnopravni član prvega moštva Barcelone, bo odkupna klavzula zanj 400 milijonov evrov.

Ansu Fati se je rodil v Gvineji Bissau, vendar je prišel v Španijo že kot šestletnik, ko je njegov starejši brat podpisal za Sevillo. Barcelonini akademiji La Masia se je pridružil leta 2012 pri desetih letih. Takrat se je tudi začel njegov meteorski vzpon. Fati je postal najmlajši strelec Barcelone v španskem prvenstvu. To mu je uspelo, ko je bil star 16 let in 304 dni. Je tudi najmlajši nogometaš, ki je začel tekmo na Camp Nouu in v Ligi prvakov.

Fati ni nikoli igral za Gvinejo Bissau. Po debiju v La Ligi je zanimanje zanj izrazila španska zveza in septembra letos je dobil državljanstvo. Za mlado ekipo Španije je igral že oktobra proti Črni gori.