To je četrti gol Mohameda Salaha na šestih tekmah Lige prvakov - tri je zabil proti Salzburgu. Foto: Reuters

Liverpool, Napoli, Borussia (D), Lyon, Chelsea in Valencia so si v torek priigrali osmino finala, tam so si svoje mesto že pred zadnjim krogom zagotovile naslednje ekipe: PSG, Real Madrid, Bayern, Tottenham, Manchester City, Juventus, Barcelona in Leipzig.

Liverpool gladko naprej

Izbranci Jürgena Kloppa so s 13 točkami zasedli vrh skupine, Napoli se po zmagi nad Genkom (4:0) prav tako veseli napredovanja.

Zadovoljni Jürgen Klopp. Foto: Reuters

Naby Keita je zabil z glavo. Foto: Reuters

Začetni pritisk je izvedel Salzburg, Liverpool je do prve priložnosti prišel prek Mohameda Salaha, ki je prejel globinsko podajo pred vrati, njegov poskus je ustavil Cican Stanković. Vratar Salzburga se je izkazal tudi ob izteku polčasa – Salah je s podajo zaposlil Nabyja Keitaja, ta je poskusil z zunanjim delom stopala poslati žogo mimo Cicana, a je bil ta na mestu.

Liverpool je drugi polčas bolje začel, Salah se je še enkrat znašel iz oči v oči s Stankovićem, a mu ga ni uspelo premagati.

Liverpool z goloma v dveh minutah strl Salzburg

Prvič v tej sezoni na tekmi ni zadel Salzburgov napadalec Erling Haaland, sicer drugi strelec tekmovanja z osmimi zadetki. Novo priložnost za zadetke bo imel v Evropski ligi, kjer bo Salzburg nadaljeval nastope. Foto: Reuters

Liverpool je v vodstvo povedel Naby Keita v 57. minuti – Roberston je podal Maneju, ta je na glavo podal Keitaju, ki je zabil proti nekdanjemu klubu. Ekspresno hitro je evropski prvak podvojil vodstvo – po treh zapravljenih priložnostih je v četrto le uspelo Mohamedu Salahu – prejel je dolgo podajo, streljal je iz težkega položaja na oddaljenejšo vratnico.

Fati vstopil v igro in pokončal Inter

Trener Ernesto Valverde se je odločil, da na San Siru spočije nosilce igre.

17-letni Anssumane Ansu Fati je svetla prihodnost Barcelone. V tretji tekmi v Ligi prvakov je dosegel svoj prvenec. Foto: Reuters

A kljub "rezervni" ekipi se je gola prva razveselila prav Barcelona. Po dolgi podaji v kazenski prostor je do žoge prišel Arturo Vidal, ki je žogo podaljšal do Carlesa Pereza, ta je s strelom v levi spodnji kot utišal San Siro.

Carles Perez je Barcelono povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Romelu Lukakuju je z golom povrnil upanje navijačem Interja. Foto: Reuters

Inter je imel sicer več priložnosti, ob koncu prvega polčasa pa je tudi izenačil. Dolgo podajo v kazenskem prostoru je prejel Lautaro Martinez, ki se je dobro zagradil, žogo je prepustil Romeluju Lukakuju, ta je streljal z vrha kazenskega prostora.

Inter je v drugem polčasu na vse načine skušal izenačiti, dvakrat je tudi zatresel nasprotno mrežo, a sta bila gola dosežena iz prepovedanega položaja.

V 87. minuti pa je tekmo odločil 17-letni nadarjeni nogometaš Barcelone Anssumane Ansu Fati, ki je v igro vstopil tri minute prej. Pri prvem golu v Ligi prvakov (to je njegova tretja tekma) ga je s podajo lepo zaposlil Luis Suarez, z diagonalnim strelom je tako razblinil sanje Interja o napredovanju v Ligi prvakov. Italijane čakajo nastopi v Evropski ligi.

V skupini F gre naprej Borussia Dortmund, ki je na domači zelenici premagala Slavio Prago (2:1).

Chelsea in Valencia naprej

V skupini H je bil pred tem le Lille izločen iz boja za osmino finala. Vanjo sta se prebila Chelsea, ki je bil boljši prav od Lilla (2:1), in Valencia, ki je v gosteh premagala Ajax (1:0). Ajax bo kot tretjeuvrščeni nadaljeval v Evropski ligi.

LIGA PRVAKOV

6. KROG

Skupina E

SALZBURG - LIVERPOOL 0:2 (0:0)

Keita 57., Salah 58.

NAPOLI - GENK 4:0 (3:0)

Milik 3., 26., 38./11-m, Mertens 75./11-m

Lestvica: LIVERPOOL * 6 4 1 1 13:8 13 NAPOLI * 6 3 3 0 11:4 12 SALZBURG 6 2 1 3 16:13 7 GENK 6 0 1 5 5:20 1

Skupina F:

INTER - BARCELONA 1:2 (1:1)

Lukaku 44.; Perez 23., Fati 87.

Handanović je branil za Inter.

BORUSSIA (D) - SLAVIA PRAGA 2:1 (1:1)

Sancho 10., Brandt 61.; Souček 43.

RK: Weigl 77./Borussia (D)

Lestvica: BARCELONA * 6 4 2 0 9:4 14 BORUSSIA (D) * 6 3 1 2 8:8 10 INTER 6 2 1 3 10:9 7 SLAVIA PRAGA 6 0 2 4 4:10 2

Skupina G:

LYON - RB LEIPZIG 2:2 (0:2)

Aouar 50., Depay 82.; Forsberg 9./11-m, Werner 33./11-m

Kampla zaradi poškodbe stopala ni v postavi RB Leipziga.

BENFICA - ZENIT ST. PETERBURG 3:0 (0:0)

Cervi 47., Pizzi 58./11-m, Azmoun 80./ag

RK: Santos 56./Zenit

Lestvica: RB LEIPZIG * 6 3 2 1 10:8 11 LYON * 6 2 2 2 9:8 8 BENFICA 6 2 1 3 10:11 7 ZENIT ST. PETERBURG 6 2 1 3 7:9 7

Skupina H:

CHELSEA - LILLE 2:1 (2:0)

Abraham 19., Azpilicueta 35.; Remy 78.

AJAX - VALENCIA 0:1 (0:1)

Rodrigo 24.

RK: Gabriel 93./Valencia