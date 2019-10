Damir Skomina je po nenehnih protestih Antoniu Conteju pokazal tudi rumeni karton. Foto: Reuters

Inter je po hitrem vodstvu odigral odličen prvi polčas in poskrbel za negodovanje navijačev Barcelone, ki so bili nemočni ob strnjeni obrambi Milančanov. V drugem delu so Katalonci pokazali drug obraz in po zaslugi naveze Suarez-Messi se je trener Alejandro Valverde vsaj deloma rešil vnovičnih kritik.

"Zaslužili smo si več. Zagrenjen sem, ker sem videl nekaj situacij, ki mi niso bile všeč," je na novinarski konferenci povedal Conte, ki meni, da je bil Inter oškodovan za najstrožjo kazen po prekršku nad Stefanom Sensijem. Conte je prejel tudi rumeni karton. "Kaj mi je Skomina povedal? Nič, prišel me je opozorit in dejal, da bom izključen, če bom še nadaljeval."

"Sodniki imajo na dresu napisano besedo spoštovanje, in to je edino, kar sem od njega zahteval. Spoštovanje mora veljati za obe strani. Govorimo o sodniku, ki je sodil finale Lige prvakov, vrhunskemu delivcu pravice, ki ne sme podleči pritisku Camp Noua. Ne iščem opravičila, to je moj osebni občutek, ki sem ga imel od samega začetka," je povedal Conte.

"Menim, da končni rezultat ni pravičen. Barcelona je bila dolgo časa pod resnim pritiskom na svojem igrišču. Po polčasu je dvignila tempo, nekaj mojih igralcev pa je bilo proti koncu utrujenih. Razlika v posesti žoge je bila, ker smo igrali bolj direkten nogomet od nasprotnikov," je za spletno stran Uefe povedal Conte.

Valverde je bil ob polčasu deležen glasnih žvižgov in družbena omrežja je spet preplavil ključnik #valverdeout (Valverde odstopi). Z dvema zadetkoma je za preobrat poskrbel Luis Suarez. Večino dela je pri odločilnem golu v 84. minuti z izjemnim prodorom opravil Lionel Messi.

"Bila je zelo pomembna tekma za obe ekipi. Pri vodilnem golu Interja smo imeli precej nesreče, saj se je žoga odbila k njim. Inter je zelo močna ekipa, ki si dobro ustvarja prostor v napadu. Niso zaman vodilna ekipa v Serie A, toda v drugem polčasu smo bili boljši. Igrali smo precej višje in bolj nadzorovali igro. Če potegnem črto, sem s predstavo zadovoljen," je povedal Valverde.

Messi je odigral celotno tekmo prvič v sezoni. "Sem utrujen, toda zadovoljen z izidom. Pozna se mi, da nisem še optimalno pripravljen. Potrebovali smo zmago, saj smo v težki skupini. Naš cilj je biti prvi. Inter je dobra ekipa, ki pušča zelo malo prostora med linijami," je za spletno stran Uefe povedal Messi.