Lionel Messi in Luis Suarez sta zrežirala preobrat na Camp Nouu. Foto: Reuters

Izbranci Antonia Conteja, ki so na vrhu Serie A z maksimalnimi 18 točkami, so se znašeli v velikih težavah v skupini E, saj so v prvem krogu doma le remizirali s Slavio iz Prage (1:1). Borussia iz Dortmunda in Barcelona sta na vrhu s štirimi točkami.

Trener Barcelone Ernesto Valverde, ki se je v zadnjih tednih naposlušal številnih kritik, je v začetno postavo uvrstil vse zvezdnike. Lionel Messi, Luis Suarez in Antoine Greizmann v prvem polčasu niso našli prave igre, zgoščena obramba Milančanov je bila vedno na mestu.

Lautaro Martinez je že v 3. minuti zatresel mrežo Barcelone.Foto: Reuters

Martinez zadel za sanjski štart Interja

Inter je povedel že v 3. minuti, ko je Alexis Sanchez na levi strani našel Lautara Martineza. Argentinec je stekel v kazenski prostor in ob neodločnem Clementu Lengletu prišel do strela z levico. Žogo je poslal v malo mrežico in Marc-Andre ter Stegen je bil prekratek. To je bil prvi zadetek Martineza v lIgi prvakov.

Gostitelji so bili brez pravih idej in Samir Handanović je brez težav zadržal mrežo nedotaknjeno do odmora. V 34. minuti je imel Inter priložnost za 0:2, a je strel Martineza z glavo ter Stegen uspel odbiti.

Izjemen volej Suareza za 1:1

V 53. minuti je Valverde namesto Sergia Busquetsa v igro poslal Artura Vidala. Čilenec je v 58. minuti z desne strani podal na rob kazenskega prostora, kjer je Suarez z volejem velemojstrsko zatresel mrežo. Barcelona je dobila zalet, vstopil je tudi Ousmane Dembele. Sodnik Damir Skomina je v 82. minuti pokazal rumeni karton še Conteju zaradi ugovarjanja.

Messi mojstrsko pripravil zmagoviti zadetek

Odločitev je padla šest minut pred koncem, ko je Messi izjemno prodrl po desni strani, branilci Interja ga niso uspeli zaustaviti. Pred kazenskim prostorom se je argentinski virtuoz zaustavil in zaposlil Suareza, ki je nato z desetih metrov z levico ukanil Handanovića.

Inter čaka v nedeljo še derbi za vrh Serie A

Drugi velik test za črno-modre bo v nedeljo zvečer, ko na San Siro prihaja serijski italijanski prvak Juventus.

Achraf Hakimi je dvakrat mojstrsko zaključil protinapad. Foto: Reuters

Hakimi blestel v Pragi

Borussia, ki ima težave v nemškem prvenstvu, je odnesla tri točke iz Prage (0:2). V 35. minuti je Achraf Hakimi ušel po desni strani, sijajno preigraval v kazenskem prostoru in z levo nogo poslal žogo pod prečko.

Slavia, ki je v uvodnem krogu prišla do velike točke v Milanu (1:1), je imela najlepšo priložnost v 52. minuti, ko je Stansilasv Tecl malce zgrešil vrata iz ugodnega položaja. Minuto pred koncem je Borussia izvedla protinapad. Julian Brandt je na levi strani zaposlil Hakimija, ki je z diagonalnim strelom z levo nogo matiral Ondreja Kolarja.

Liverpool dobil poslastico na Anfieldu

Aktualni evropski prvak Liverpool se je dodobra namučil za zmago nad Salzburgom s 4:3. Gostitelji so srečanje na Anfieldu začeli odlično, po dobre pol ure igre so vodili že s 3:0. Najprej je po lepi dvojni podaji z Robertom Firminom zadel Sadio Mane, vodstvo je v 25. minuti podvojil Andrew Robertson po predložku Trenta Alexandra-Arnolda. Na 3:0 je v 36. minuti povišal Mohamed Salah, ki je odbiti strel pospravil v mrežo.



Vse je kazalo, da bodo Liverpoolčani najverjetneje dosegli lahko zmago, ko je Salzburžanom uspela neverjetna vrnitev. Še pred odmorom je zaostanek znižal He-Čan Hvang, v 56. minuti se je med strelce po Hvangovi podaji med strelce vpisal še Takumi Minamino. Gostje so bili v naletu, izid so izenačili po uri igre, zadel je rezervist Erling Braut Haaland, ki je iz neposredne bližine po podaji z desne strani zadel prazno mrežo.



Zmaga je vseeno ostala v mestu Beatlov, v 69. minuti je še drugi gol na tekmi zadel Salah. Egipčan je gostujočega vratarja Cicana Stankovića premagal s strelom z levico po Firminovi podaji z glavo.



2. krog, skupina E:

GENK - NAPOLI 0:0

LIVERPOOL - SALZBURG 4:3 (3:1)

Mane 9., Robertson 25., Salah 36., 69.; Hwang 39., Minamino 56., Haland 60.

Lestvica: NAPOLI 2 1 1 0 2:0 4 SALZBURG 2 1 0 1 9:6 3 LIVERPOOL 2 1 0 1 4:5 3 GENK 2 0 1 1 2:6 1

Skupina F:

SLAVIA PRAGA - BORUSSIA (D) 0:2 (0:1)

Hakimi 35., 89.

BARCELONA - INTER 2:1 (0:1)

Suarez 58., 84.; Martinez 3.

Lestvica: BORUSSIA (D) 2 1 1 0 2:0 4 BARCELONA 2 1 1 0 2:1 4 INTER 2 0 1 1 2:3 1 SLAVIA PRAGA 2 0 1 1 1:3 1

Skupina G:

ZENIT ST. PETERBURG - BENFICA 3:1 (1:0)

Dzjuba 22., Dias 70./ag, Azmoun 78.; De Tomas 85.



RB LEIPZIG - LYON 0:2 (0:1)

Depay 11., Terrier 65.

Kampl (Leipzig) je poškodovan.

Lestvica: ZENIT ST. PETERBURG 2 1 1 0 4:2 4 LYON 2 1 1 0 3:1 4 RB LEIPZIG 2 1 0 1 2:3 3 BENFICA 2 0 0 2 2:5 0

Skupina H:

VALENCIA - AJAX 0:3 (0:2)

Ziyech 8., Promes 34., van de Beek 67.

Parejo (Valencia) je 25. minuti zapravil 11-m.



LILLE - CHELSEA 1:2 (1:1)

Osimhen 33.; Abraham 22., Willian 78.