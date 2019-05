Divock Origi je 13 minut po vstopu v igro priigral tri točke Liverpoolu. Foto: Reuters

Redsi, ki bodo v torek na povratni tekmi polfinala Lige prvakov skušali nadomestiti velik zaostanek proti Barceloni (0:3), imajo dve točki prednosti pred Manchester Cityjem, ki pa bo v ponedeljek zvečer na stadionu Etihad gostil Leicester. V zadnjem krogu bodo branilci naslova naslednjo nedeljo gostovali v Brightonu, na Anfield pa prihaja Wolverhampton.

Zadetek Atsuja preprečil izključitev Alexandra Arnolda

Na St. James' Parku so precej bolje začeli gostje. V 13. minuti je Trent Alexander Arnold podal iz kota, branilci gostiteljev pa so popolnoma pozabili na najboljšega igralca Premier ligi v letošnji sezoni Virgila van Dijka, ki je neoviran z glavo s šestih metrov zatresel mrežo. Sedem minut zatem je strel Salomona Rondona z roko z golove črte odbil Alexander Arnold. Imel je veliko srečo, da je nato Christian Atsu žogo iz bližine poslal v mrežo za 1:1. Sodnik Andre Marriner bi ga sicer izključil in pokazal na belo točko. Liverpool bi 70 minut igral z igralcem manj in znašel bi se v precej večjih težavah, kot pa se je pri izidu 1:1.

Mohamed Salah je na nosilih zapustil igrišče v velikih bolečinah. Foto: Reuters

Salah poskrbel za novo vodstvo Liverpoola ...

Prav Alexander Arnold je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor v 28. minuti, spretni Mohamed Salah pa je spretno preusmeril žogo mimo vratarja Martina Dubravke za novo vodstvo Liverpoola.

... in zapustil zelenico na nosilih

V 54. minuti je Javier Manquillo podal do Rondona, ki je z močnim strelom z levico izenačil na 2:2. Pravi šok so gostje doživeli v 73. minuti, ko je moral na nosilih zelenico zapustiti Salah. Egipčan je utrpel poškodbo glave po trčenju z vratarjem Dubravko.

Joker Origi mož odločitve

Jürgen Klopp je v igro poslal Divocka Origija in zadel v polno. Prav belgijski napadalec je štiri minute pred koncem z glavo zatresel malo mrežico po podaji drugega jokerja Xherdana Shaqirija s prostega strela z desne strani.

Tudi Cardiff izpadel

Po Fulhamu in Huddersfieldu je iz Premier lige izpadel še Cardiff City. Dokončno ga je iz boja za obstanek v ligi izrinil današnji poraz proti Crystal Palaceu z 2:3. Cardiff City se tako med drugoligaše vrača po eni sezoni med najboljšimi.

Iz druge lige se bosta med prvoligaše prebila Norwich City in Sheffield United, za kvalifikacije za napredovanje pa najbolje kaže Leedsu, West Bromwichu, Aston Villi in Derby Countyju.

Salomon Rondon je bil najboljši igralec Newcastla. Foto: Reuters

Elliott najmlajši, ki je zaigral v Premier ligi

Čeprav so nogometaši Fulhama izgubili na gostovanju pri Wolverhamptonu z 0:1, pa so poskrbeli za rekord Premier lige. V 88. minuti je v igro vstopil Harvey Elliott, ki je s 16 leti in 30 dnevi postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral v Premier ligi. Prejšnji rekorder je bil prav tako iz vrst Fulhama. Matthew Briggs je leta 2007 štel 16 let in 65 dni.

Notts County prvič ni več član elitnih angleških lig

Po drugi strani pa je žalosten dan za navijači Notts Countyja. Ta je namreč po porazu proti Swindon Townu z 1:3 prvič po 131 letih izpadel iz elitnih štirih angleških lig (ta vključuje Premier ligo, Championship, League one in League two – torej prve štiri jakostne lige). Notts County, ki je s črno-belo kombinacijo dresov "navdihnil" tudi italijanskega velikana Juventus, je bil ustanovljen leta 1862 in velja za enega najstarejših profesionalnih nogometnih klubov na svetu.

37. krog:

EVERTON - BURNLEY 2:0 (2:0)

Mee 17./ag, Coleman 20.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Ake 91.

RK: Son 43., Foyth 48./oba Tottenham

WEST HAM - SOUTHAMPTON 3:0 (1:0)

Arnautović 16., 69., Fredericks 72.

WOLVERHAMPTON - FULHAM 1:0 (0:0)

Dendoncker 75.

CARDIFF - CRYSTAL PALACE 2:3 (1:2)

Kelly 31./ag, Reid 90.; Zaha 28., Batshuayi 39., Townsend 70.

NEWCASTLE - LIVERPOOL 2:3 (1:2)

Atsu 20., Rondon 54.; van Dijk 13., Salah 28., Origi 86.

Nedelja ob 15.00:

CHELSEA - WATFORD

HUDDERSFIELD - MANCHESTER UNITED

Ob 17.30:

ARSENAL - BRIGHTON

Ponedeljek ob 21.00:

MANCHESTER CITY - LEICESTER