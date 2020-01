Luka Modrić je blestel na stadionu kralja Abdulaha. Foto: Reuters

Na drugi polfinalni tekmi se bosta v četrtek zvečer srečala Barcelona in madridski Atletico.

Po četrt ure igre je Toni Kroos mojstrsko zavrtinčil žogo iz kota. Z desno nogo jo je poslal naravnost proti vratom. Čuvaj mreže Valencie Jaume Domenech je bil nezbran in žoge mu ni uspelo odbiti. Šest minut pred odmorom so izbranci Zinedina Zidana podvojili vodstvo. Ezequielu Garayu je še uspelo blokirati strel Luke Modrića, žoga pa se je odbila do Isca, ki jo je z desnico poslal v mrežo.

Isco je še pred odmorom povišal vodstvo Madridčanov. Foto: Reuters

Sredi drugega polčasa je Luka Jović na desni strani kazenskega prostora našel Modrića, ki si je žogo naravnal na desnico in jo velemojstrsko zavrtinčil v malo mrežico. Prava mojstrovina Hrvata.

Valencia je bila nemočna. Častni gol je dosegla v sodnikovem dodatku, ko je Sergio Ramos v kazenskem prostoru igral z roko. Oglasil se je videosodnik in glavni delivec pravice Jesus Gil Manzano je naknadno pokazal na belo točko. Daniel Parejo je ukanil Thibauta Courtoisa za končnih 1:3.

Polfinale, Džeda, Savdska Arabija:

Valencia – REAL MADRID 1:3 (0:2)

Parejo 92./11-m; Kroos 15., Isco 39., Modrić 66.

Valencia: Jaume, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gaya, Kondogbia (58./Maxi Gomez), Ferran Torres, Coquelin (83./Ruben Sobrino), Parejo, Carlos Soler, Gameiro (70./Čerišev).

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy (71./Marcelo), Fede Valverde, Casemiro, Kroos, Modrić (77./James Rodriguez), Isco, Jović (83./Mariano).

Sodnik: Jesus Gil Manzano

Četrtek ob 20.00:

BARCELONA – ATLETICO MADRID

Finale bo v nedeljo ob 17.00.