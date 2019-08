Veselje nogometašev Manchester Cityja ob osvojitvi angleškega superpokala po uspešno izvedeni 11-metrovki Gabriela Jesusa v 5. seriji. Foto: Reuters

Sinjemodri so v prejšnji sezoni osvojili prvenstvo in angleški pokal. V Premier ligi so za pičlo točko ugnali Liverpool, v finalu FA-pokala so bili s kar 6:0 boljši od Watforda. Sanjska sezona, ki pa je imela malce grenkega priokusa, kajti ni skrivnost, da si na Etihadu najbolj želijo naslov evropskega prvaka.

Raheem Sterling je takole iz bližine premagal Liverpoolovega vratarja Alissona Beckerja, ki bi lahko ob strelu posredoval precej bolje. Foto: Reuters

Prav to pa je v Madridu uspelo Liverpoolčanom, ki so po zmagi nad Tottenhamom (2:0) šestih v zgodovini postali prvaki stare celine. Rdeči na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone niso pretirano blesteli, a menedžer Jürgen Klopp poudarja, da je najpomembneje, da je klub v poletnem prestopnem roku zadržal jedro prve ekipe.

Torej, na Wembleyju sta se udarila angleški in evropski prvak. To je bil 214. medsebojni obračun omenjenih klubov v zgodovini. Precej boljši je Liverpool, ki je zmagal 104-krat, 56-krat je slavil Manchester City, 54-krat se je tekma končala brez zmagovalca.

Sterling hitro izkoristil nepozornost obrambe

Liverpool je v tekmo vstopil odločno, že kmalu po prvem sodnikovem žvižgu so rdeči zapretili aktualnim državnim prvakom, najnevarnejša sta bila Roberto Firmino in Mohamed Salah. V 11. minuti je bila tekma prekinjena zaradi poškodbe Leroyja Saneja. Prekinitev je varovance Jürgena Kloppa kar nekoliko uspavala, kar so sinjemodri ekspresno izkoristili in z zadetkom Raheema Sterlinga tudi povedli. Po bliskoviti akciji je angleški reprezentant zadel iz neposredne bližine, res pa je, da bi lahko tudi Liverpoolov vratar Alisson Becker posredoval precej bolje.



V prvem polčasu je Liverpool deloval zelo nebogljeno, še posebej je izstopalo slabo pokrivanje tekmeca v obrambi. Vseeno so rdeči svojo mrežo do odmora ohranili nedotaknjeno.



Steber Liverpoolove obrambe je v 77. minuti poskrbel za izenačenje. Virgil van Dijk se je izkazal kot podajalec, Joel Matip kot strelec. Foto: Reuters

Matip izenačil na 1:1

V nadaljevanju so evropski prvaki zaigrali bolje, večkrat so resneje pritisnili na obrambo nasprotnika, imeli so tudi nekaj smole, saj so nekaj krat zatresli okvir vrat. Po strelu Virgila van Dijka se je žoga od prečke odbila na golovo črto, kmalu zatem je levo vratarjevo vratnico stresel še Salah. Rdeči so prevladovali, izid pa jim je vendarle uspelo izenačiti v 77. minuti, ko se je med strelce vpisal rezervist Joël Matip. Ta je bil na pravem mestu ob pravem času po lepem kratkem Van Dijkovem predložku z leve strani, žogo je iz neposredne bližine spravil za hrbet nemočnega Claudia Brava.



Kyle Walker je na golovi črti v izdihljajih obračuna preprečil zmago Liverpoola po strelu Mohameda Salaha z glavo. Foto: Reuters

Walker na golovi črti preprečil zmago Liverpoola

City je bil v krču, Liverpool je 'letel' po zelenici. V 83. minuti je Naby Keita po lepi akciji rezervista Adama Lallane nastreljal Brava, v samem zaključku rednega dela je bil največji trn v petu Cityjeve obrambe Salah, a se mu ni uspelo vpisati med strelce. Še najbližje zasedku je bil v 93. minuti, ko je z glavo že premagal vratarja, na golovi črti pa je Liverpoolovo zmago preprečil Kyle Walker. Zadnjo priložnost na tekmi je zapravil Xherdan Shaqiri, Bravo je njegov poskus ob bližnji vratnici ubranil z zadnjimi močmi.

Wijnaldum edini zapravil strel z bele točke

Če je izid po rednem delu srečanja izenačen, so v angleškem superpokalu nemudoma na vrsti streli z bele točke. Prav vse (Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Phil Foden, Oleksander Zinčenko in Gabriel Jesus) so sinjemodri zadeli, Liverpool je eno zapravil - poskus Georginia Wijnalduma je Bravo ubranil, ob strelih Shaqirija, Lallane, Alexa Oxlada-Chamberlaina in Salaha je bil nemočen.

Takole je Claudio Bravo ubranil strel z bele točke Georginiu Wijnaldumu. Foto: Reuters

Superpokal šestič v roke sinjemodrih

City je tako šestič v zgodovini osvojil Community Shield oziroma angleški superpokal. Predtem je slavil v letih 1937, 1968, 1972, 2012 in 2018. Liverpool ostaja pri 15 superpokalih (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001 in 2006).

Angleški superpokal, Wembley

Liverpool - MANCHESTER CITY * 5:6 (1:1, 0:1)

Matip 77.; Sterling 12.



* - po 11-metrovkah