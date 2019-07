Novopečeni očka Dino Hotić je dosegel drugi zadetek za vijoličaste. Foto: www.alesfevzer.com

V začetni enajsterici slovenskih prvakov je bil tudi novopečeni očka Dino Hotić, ki se mu je nekaj ur pred tekmo rodil sin Lamin. Zaradi poškodbe je manjkal najboljši strelec Prve lige v pretekli sezoni Luka Zahović, ki ga je v napadu nadomestil veteran Marcos Tavares.



Peričić zadel z glavo tik pred odmorom

Po uvodnem prilagajanju na umetno travo so vijoličasti prevzeli pobudo sredi prvega polčasa. V 27. minuti je Rok Kronaveter izvajal prosti strel s 30 metrov, žogo je usmeril mimo živega zidu, a je tudi malce zgrešila vrata. Tudi dve minuti pred odmorom je Kronaveter podal z leve strani s prostega strela v kazenski prostor, našel je drugega novinca v vijoličastem dresu Špira Peričića, ki je z glavo poslal žogo v desni spodnji kot.



Hotić rojstvo sina proslavil z zadetekom

V 52. minuti so imeli gostitelji priložnost za izenačenje. Po kotu je do udarca z glavo iz bližine prišel Kristinn Sigurdsson, Kenan Pirić pa je odlično posredoval na golovi črti. Po uri igre so vijoličasti mojstrsko kombinirali. Kronavater se je izkazal še z drugo podajo na tekmi, ko je lepo našel Hotića na robu kazenskega prostora. Vezist je z močnim strelom zadel levi spodnji kot za 0:2.



"Krona" kronal izjemen večer

V 70. minuti je imel sijajni Kronaveter lepo priložnost za tretji zadetek, ko je pripel sam pred vratarja Hannesa Halldorssona, ki pa se je izkazal. Trener Darko Milanič je v igro poslal Martina Kramariča in Rudija Požega Vancaša. Prav Kramarič je štiri minute pred koncem tudi priigral najstrožjo kazen, saj ga je podrl Bjarni Eiriksson. Najboljši igralec tekme Kronaveter je izjemen večer zaokrožil z uspešno izvedeno enajstmetrovko, Halldorssona je poslal v napačno smer za 0:3.

Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu. Zmagovalca obračuna v drugem krogu kvalifikacij čaka obračun s švedskim AIK ali armenskim Araratom, ki je prvo srečanje dobil z 2:1.

1. predkrog, prve tekme:

VALUR REYKJAVIK - MARIBOR 0:3 (0:1)

Peričić 43., Hotić 60., Kronaveter 86./11-m



Valur: Halldorsson, Hedlund, Sigurbjörnsson, Eiriksson, H. Sigurdsson, Petry (78./Ingvarsson), K. Sigurdsson, Larusson (76./Bartalstovu), Adolphsson (83./Ingason), Finsen, Pedersen.

Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić (83./Kramarič), Kotnik, Kronaveter (90./Mešanović), Tavares (76./Požeg Vancaš).



Sodnik: Krzysztof Jakubik (Poljska)



Povratna tekma bo v sredo, 17. julija, ob 20.15.

PARTIZANI (ALB) - QARABAG (AZR) 0:0

BATE BORISOV - PIAST GLIWICE 1:1 (0:1)

Dragun 64.; Parzyszek 36.

RK: Dragun 90./Bate

Korun (Piast) je igral vso tekmo.



ŠERIF TIRASPOL - SABURTALO TBILISI 0:3 (0:1)

Rolović 30., Kokhreidze 67., Kakubava 71.

FERENCVAROS - LUDOGOREC 2:1 (1:1)

Nguen 6., Zubkov 65.; Swierczok 31.

Blažič (Ferencvaros) je igral vso tekmo.



SLOVAN BRATISLAVA - SUTJESKA NIKŠIĆ 1:1 (0:0)

Šporar 82.; Kojašević 95.

Šporar in Bajrić (oba Slovan) sta igrala vso tekmo.



DUNDALK (IRS) - RIGA FC 0:0



LINFIELD (S. IRS) - ROSENBORG 0:2 (0:1)

M. Jensen 22., Soderlund 69.



Odigrano v torek:

ASTANA - CFR CLUJ 1:0 (0:0)

Postnikov 68.

ARARAT AR. - AIK STOCKHOLM 2:1 (2:1)

Avetisjan 3./11-m, 45.; Obasi 39.

RK: Lundström 13./AIK

HJK HELSINKI - HB TORSHAVN 3:0 (2:0)

Lappalainen 21., 66., O'Shaughessy 42.

N. KALJU/EST - SHKENDIJA/MKD 0:1 (0:1)

Ibraimi 81.

SARAJEVO - CELTIC 1:3 (1:1)

Oremus 29.; Johnston 35., Edouard 51., Sinclair 85.

F91 DUDELANGE - VALLETTA 2:2 (2:0)

Bettaieb 26., Stolz 45.; Packer 64., Borg 70.

RK: Muscat 89./Valletta

TNS (WAL) - FERONIKELI (KOS) 2:2 (0:0)

Draper 49./11-m, Edwards 77.; Zeka 89., Fazliu 93./11-m

SUDUVA (LIT) - CRVENA ZVEZDA 0:0