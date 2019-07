Slovenski prvaki so dobro razpoloženi pred prvo uradno tekmo v sezoni. Foto: Twitter/NK Maribor

Maribor je v islandsko prestolnico odpotoval z 21 nogometaši, med katerimi pa ni poškodovanega Luke Zahovića, poškodovana sta tudi Felipe Santos in Luka Uskoković,

zunaj kadra za nastopi na prvi tekmi pa sta ostala Amir Dervišević in Gregor Bajde.

"Ogledal sem si veliko njihovih tekem. Doslej smo po posnetkih videli, da gre za ekipo, ki ima rep in glavo, sestavljeno iz igralcev, ki so bolj dinamični, kot so bili tekmeci z Islandije pred dvema letoma," pravi trener Maribora Darko Milanič.

Dodaja, da si tekmeci želijo napadati visoko in imajo specifiko prekinitev, tako pri kotih kot pri izvajanju avtov. "Temu je bila namenjena posebna priprava, morali bomo biti zelo pozorni. Lani se je Šerif moral močno potruditi, da jih je izločil. Napredoval je zaradi gola, doseženega v gosteh," pojasnjuje Milanič.

Poudaril je tudi to, da se bo treba prilagoditi tudi na razmere, na poznejšo uro tekme po slovenskem času in na umetno travo. "Treba je najti pravo formulo in zmagati," pravi strateg Maribora.

Liga prvakov, 1. predkrog

Sreda ob 22.00:

VALUR REYKJAVIK (ISL) - MARIBOR

Povratna tekma bo v sredo, 17. julija, ob 20.15.