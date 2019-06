Marta se je vpisala v nogometno zgodovino. Foto: Reuters

V torek je za odmevnost poskrbela brazilska nogometna zvezdnica Marta, ki je postala najuspešnejša strelka mundialov vseh časov tako med nogometaši kot nogometašicami. V zmagi nad Italijo z 1:0 je zadela z enajstmetrovke in popeljala Brazilke med najboljših 16. To je bil že njen 17. gol na SP-jih, s čimer je na lestvici najboljših strelcev prehitela Nemca Miroslava Kloseja.

Kljub porazu so Italijanke zaradi boljše gol-razlike končale na vrhu skupine C, saj so premagale Avstralke in Jamajčanke, zadetek Marte pa je preboj omogočil tudi Braziliji kot eni najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Na drugi tekmi skupine med Jamajko in Avstralijo (1:4) je Sam Kerr zabila vse štiri zadetke za kengurujke in se na vrhu lestvice strelk tega mundiala izenačila z Američanko Alex Morgan. Edini gol za Jamajko in sploh prvi za to karibsko državo na SP-jih je dosegla Havana Solaun v 49. minuti.

Avstralke se bodo v soboto v prvih tekmah na izpadanje v Cannesu pomerile z Norvežankami, Italijanke in Brazilke pa še čakajo na tekmice glede na razplet preostalih skupin.

Danes se bo odločalo v skupini D. Še neporaženi Anglija in Japonska bosta odločali o zmagovalcu skupine, za tretje mesto in morebitn napredovanje pa bosta igrali Argentina in Škotska.

Skupina D, danes ob 21.00:

Japonska - Anglija

Škotska - Argentina

Vrstni red: Anglija 6, Japonska 4, Argentina 1, Škotska 0 točk.